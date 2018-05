Volkert van der G. hoeft zich niet meer te melden bij reclassering

Volkert van der G., de moordenaar van Pim Fortuyn, heeft het kort geding dat hij had aangespannen tegen de Nederlandse Staat gewonnen. De voorzieningenrechter in Den Haag heeft dinsdag bepaald dat hij zich niet langer hoeft te melden bij de reclassering.

De rechter volgt hiermee het advies van het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie (NIFP) en de reclassering, die zeiden geen heil meer te zien in de meldplicht. Volgens het NIFP is er een laag recidiverisico. Het instituut stelt dat behandeling en begeleiding niet nodig is, omdat er geen sprake is van een psychische stoornis.

Emigreren

Van der G. wilde van zijn meldplicht af zodat hij kan emigreren. Het is niet bekend waar hij naartoe wil emigreren en of hij met zijn partner en dochter wil verhuizen. In januari vorig jaar zei zijn advocaat dat hij een land binnen de Europese Unie op het oog had.

De uitspraak betekent niet dat alle voorwaarden van zijn straf zijn opgeheven. Als hij voor april 2020 een strafbaar feit pleegt of contact opneemt met de media of nabestaanden van Fortuyn, moet hij de rest van zijn straf in de gevangenis uitzitten.

Risicotaxatie

In opdracht van het Openbaar Ministerie deed het NIFP in 2017 een nieuw psychologisch onderzoek naar Van der G. In 2003 werd bij hem nog een obsessief-compulsieve persoonlijkheidsstoornis vastgesteld, maar in het nieuwe NIFP-rapport staat dat de symptomen zodanig zijn afgenomen, dat van deze stoornis geen sprake meer is. Verder stelt het NIFP dat Van der G. oprecht spijt lijkt te hebben over wat hij het slachtoffer, zijn familie, vrienden en de samenleving heeft aangedaan.

Meldplicht en straf

Volkert van der G. moest zich tot nu nog elke zes weken melden bij de reclassering voor een gesprek. Volgens de landsadvocaat verliep dit contact moeizaam en weigerde hij nog mondeling antwoord te geven. Hij typte zijn antwoorden op een laptop en toonde die vervolgens aan de medewerker, meldt persbureau ANP. Van der G. ontkent dat hij de voorwaarden overtreedt.

Voor de moord op politicus Pim Fortuyn werd Van der G. in 2003 veroordeeld tot 18 jaar cel. In 2014, na tweederde van zijn straf, werd hij vrijgelaten.

Eerder gestelde voorwaarden voor zijn vervroegde vrijlating, zoals een enkelband en een gebiedsverbod in Rotterdam, Hilversum, Tilburg, Den Haag en Krimpen aan den IJssel, zijn al opgeheven. In 2016 wist Van der G. met succes onder verplichte gesprekken met een psycholoog uit te komen.