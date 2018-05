Tien jaar cel en tbs voor stiefvader die Djamila (12) wurgde

De 47-jarige man die zijn stiefdochter Djamila (12) om het leven bracht en misbruikte, heeft van de rechter in Assen een gevangenisstraf van tien jaar gekregen en moet tbs met dwangverpleging ondergaan. De straf is gelijk aan wat het Openbaar Ministerie twee weken terug tegen hem eiste.

Freddy D. wurgde en misbruikte de dochter van zijn vriendin op 14 oktober vorig jaar, waarop hij met haar lichaam is gaan rondrijden in zijn auto. Pas na enkele uren meldde hij zich bij het politiebureau in Assen.

D. verklaarde dat hij verliefd was op Djamila, met wie hij op een zorgboerderij samenwoonde in het Drentse Nieuweroord. Ook Djamila’s moeder en broertje woonden daar. Hij zegt Djamila oorspronkelijk te hebben meegevraagd om een cadeautje te kopen. Toen de ontucht plaatsvond, begon Djamila te gillen. D. wurgde haar vervolgens.

De advocaat van D. vroeg tijdens de zitting twee weken terug om vrijspraak omdat de man haar in een vlaag van verstandsverbijstering zou hebben gedood. Een nieuw onderzoek naar deze lezing vinden de rechters echter onnodig: D. was zich bewust van wat hij deed, stellen zij. De man is wel gediagnosticeerd met diverse stoornissen en is verminderd toerekeningsvatbaar.