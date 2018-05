Vietnamese rijstrolletjes

De Vietnamese keuken behoort tot de lekkerste die ik geproefd heb. Ik denk nog altijd watertandend terug aan de gerechten die we in het kleine Hoi An aten. U kunt zelf kiezen hoeveel stuks u van deze verse loempia’s maakt en de hoeveelheid vulling daarop aanpassen. Maak ze kort van tevoren en leg folie tussen de loempia’s in zodat ze niet aan elkaar gaan plakken.

Breng voor de dip de vissaus, suiker, limoensap en het water aan de kook. Roer door tot de suiker is opgelost. Dit is de basis voor je saus. Je kunt er nu naar smaak fijngesneden rode peper of plakjes knoflook aan toevoegen. Giet kokend water over de mihoen. Laat wellen tot de mihoen zacht is. Giet af in een vergiet en spoel met koud water om het garingsproces te stoppen. Trek met een vork de sliertjes uit elkaar. Was de sla en scheur in stukjes.

Was de munt en de koriander, pluk de blaadjes eraf en dep ze voorzichtig droog. Snijd de komkommer, wortel en de lente-ui in reepjes. Vul een of meer diepe borden met lauwwarm water. Week de rijstvellen tot ze zacht zijn, dat duurt minder dan een minuut. Leg ze op een schone theedoek en beleg ze met sla, mihoen, kruiden, groenten en als je dat lekker vindt garnalen, makreel of tofu. Rol of vouw dicht.