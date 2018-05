Russische journalist Arkadi Babtsjenko doodgeschoten in Kiev

De bekende Russische journalist Arkadi Babtsjenko is dinsdagavond doodgeschoten in Kiev, zo melden Russische en Oekraïense media. De 41-jarige Babtsjenko, die begin vorig jaar vanuit Rusland naar Kiev vluchtte, werd in zijn woning in de rug geschoten. Hij overleed op weg naar het ziekenhuis. De Oekraïense parlementariër Anton Gerasjtsjenko en zijn goede vriend, de journalist Ajder Moezjdabajev bevestigden het nieuws van de moord op hun Facebookpagina’s. Later op de avond verklaarde de Kievse politie dat het Babtsjenko’s vrouw was die haar man vond in een plas bloed, hij zou drie schotwonden hebben. De toedracht is nog onbekend.

Beroemdheid

Babtsjenko was een beroemdheid in de Russische journalistiek en een kritische stem tegen de Russische regering. Voor zijn journalistieke carrière vocht de jonge Babtsjenko als soldaat in de jaren 90 in de twee Tsjetsjeense oorlogen. Nadat hij het leger verliet, ging hij werken als correspondent voor de Russische krant Moskovski Komsomolets en andere media. Later werkte hij als freelancer voor vooraanstaande onafhankelijke Russische media, zoals Novaja Gazeta. De laatste jaren werkte hij onafhankelijk en richtte hij het project ‘Journalist zonder Tussenpersonen’ op, waarmee hij zich probeerde te bedruipen. Hij schreef verschillende non-fictie-boeken over zijn oorlogservaringen en won daarmee prijzen.

Babtsjenko was uitermate kritisch op de Russische militaire agressie in Oekraïne en Syrië en deelde zijn reportages en ongezouten meningen vaak direct op sociale media.

Politieke hetze

Eind 2016 werd hij het slachtoffer van een politieke hetze in Rusland nadat hij een post had geplaatst op zijn Facebookpagina naar aanleiding van de crash van een Russisch toestel, met aan boord het Russische Alexandrov-koor, in de Zwarte Zee, dat op weg was naar Syrië om een concert te geven voor Russische soldaten.

Babtsjenko schreef na de crash een post waarin hij de aandacht vestigde op de Russische bombardementen in Syrië. Hij kreeg daarop een ongekende golf van haat over zich heen, voornamelijk van Russen die hem zagen als landverrader. De Russische staatsmedia begonnen een heksenjacht, zijn huisadres werd online gezet en hij en zijn familie ontvingen bedreigingen. Hij ontvluchtte het land, eerst naar Praag, later naar Kiev.

Begin 2017 schreef hij in een artikel in The Guardian over de kwestie: „Ik schreef een post op Facebook. Ik riep nergens toe op, noch heb ik iemand beledigd. Ik heb mijn lezers er enkel aan herinnerd dat Rusland Aleppo aan het bombarderen was, zonder te erkennen dat tientallen kinderen stierven door deze bommen, en hun foto’s de wereld overgingen. Ik noemde Rusland ook een agressor”.

Babtsjenko is de laatste van een lange reeks vermoorde journalisten, die zowel in Rusland als in Oekraïne niet veilig zijn. In 2016 kwam de bekende journalist Pavel Sjeremet om door een autobom in de Oekraïense hoofdstad.