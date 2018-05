Consumenten geven meer geld uit, maar niet bij Blokker

Het is een monsterbedrag: Blokker Holding leed vorig jaar een verlies van 344 miljoen euro. Dat is niet alleen het grootste ooit, het is ook bijna twee keer zo hoog als het verlies over 2016 – destijds ook al een record.

Dat het moederbedrijf van huishoudketen Blokker opnieuw verlies zou lijden, stond al vast. Het concern heeft vorig jaar een grote reorganisatie doorgevoerd, waarbij 1.900 mensen hun baan verloren, en tweehonderd Blokker- en Marskramer-winkels zijn gesloten. Dat heeft 154 miljoen euro van het verlies veroorzaakt, zo meldt Blokker Holding in zijn persbericht over de jaarcijfers. Maar dat het verlies zó groot is, komt als een verrassing.

Blokker Holding schrijft dat „tegenvallende commerciële prestaties” het resultaat „zwaar negatief” hebben beïnvloed. Dat is zorgwekkend. Huishoudketen Blokker, veruit het grootste dochterbedrijf, heeft zijn winkels juist onlangs opgeknapt om meer klanten te trekken. Ook lijkt het bedrijf niet te profiteren van het toegenomen consumentenvertrouwen. Mensen geven meer geld uit, maar niet bij Blokker. Mensen kopen hun pannen en pedaalemmer via internet, of bij koopjeswinkel Action.

‘Vertrouwen bevestigd’

Het gaat al jaren slecht met het familiebedrijf, dat groot is gemaakt door de broers Jaap en Ab Blokker. In 2014 leed het voor het eerst verlies, na decennia van alleen maar winst. Het ging zó slecht, dat Blokker Holding een jaar geleden heeft besloten het grote winkel-imperium te ontmantelen. Alle ketens behalve Blokker werden te koop gezet. Leen Bakker, Intertoys en Xenos zijn inmiddels verkocht, de eigen Marskramer-winkels gingen dicht, Big Bazar en het Belgische MaxiToys wachten nog altijd op een koper. Bij de overgebleven dochterbedrijven werken 8.500 mensen.

De omzet van het concern daalde van 2 miljard euro naar 1,6 miljard. De daling wordt deels verklaard door de ontmanteling, maar er werd ook simpelweg minder verkocht. De afzonderlijke omzet van Blokker is niet bekendgemaakt. Wel meldt het concern dat het in het laatste kwartaal wat beter ging met de huishoudketen: er waren meer klanten die meer kochten. Op basis daarvan hebben de aandeelhouders, Ab Blokker en Els Blokker, de weduwe van Jaap, „hun vertrouwen in de strategie en de toekomst nogmaals bevestigd”.

Klant hervinden

In de topman hadden ze echter minder vertrouwen; die is vorige maand door de aandeelhouders ontslagen. Er was wel sprake van herstel, was toen het verhaal, maar het ging niet snel genoeg en dus moest Casper Meijer weg. Een opvolger is er nog niet, president-commissaris Michiel Witteveen neemt tijdelijk waar.

Na de ingreep van de familie zit het bedrijf de facto zonder bestuurders, juist in een tijd waarin de nood hoog is. Meijer was niet alleen de hoogste baas van Blokker Holding, maar ook van de gelijknamige huishoudketen. De financieel directeur van Blokker, Jacqueline Bongartz, staat ook op het punt te vertrekken. Er wordt nog gezocht naar een opvolger, zegt een woordvoerder. En de financiële topman van het moederbedrijf, die bezig is de winkelketens te verkopen, vertrekt in de loop van dit jaar.

Gaat Blokker het failliete V&D achterna? „Absoluut niet”, zegt interim-topman Michiel Witteveen aan de telefoon. „Er zijn fouten gemaakt in het verleden, we moesten onze klant hervinden.” Maar, verzekert Witteveen, dat lijkt op de valreep van 2017 „gelukt”.