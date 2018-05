Kiki Bertens naar tweede ronde Roland Garros

Kiki Bertens is zonder al te veel problemen doorgedrongen tot de tweede ronde op Roland Garros. Nederlandse tennisster verloor slechts drie games in haar overwinning op de Wit-Russische Arina Sabalenka: 6-2 en 6-1. Na iets meer dan een uur kon Bertens weer van de baan af.

Sabalenka is momenteel de nummer 48 van de wereld en kwam er tegen de Nederlandse nauwelijks aan te pas. In de eerste game verloor de Wit-Russische meteen haar opslag en op 4-2 gebeurde dat opnieuw. Bertens speelde solide en behield de gehele wedstrijd haar service. Op 4-1 in de tweede sets moest ze wel vijf breakpoints toestaan maar die werden door Sabalenka onbenut gelaten.

In de tweede ronde speelt Bertens opnieuw tegen een Wit-Russische: Aliaksandra Sasnovitsj, die Denis Allertova in twee sets versloeg. De Nederlandse is in Parijs als achttiende geplaatst. Twee jaar geleden haalde ze nog de halve finales en ook dit jaar wordt de Nederlandse als kanshebber op de eindzege beschouwd. Dat komt vooral door haar finaleplaats op het hoog aangeschreven WTA-toernooi in Madrid, eerder deze maand.

Hogenkamp uitgeschakeld

Tegenover de winst van Bertens stond de uitschakeling van Richèl Hogenkamp. De Nederlandse vocht zich na een achterstand knap terug in de wedstrijd maar kon de partij tegen Maria Sjarapova niet winnend afsluiten.

In de eerste anderhalve set wees niets erop dat de Nederlandse weerstand kon bieden tegen het spel van de tweevoudig winnares van het toernooi. Met harde slagen vanaf de baseline dicteerde de Russische het spel. De eerste set wist ze vrij eenvoudig binnen te halen met 6-1.

In de tweede set leken er ook geen problemen te zijn voor Sjarapova. Ze liep in korte tijd uit naar een 3-1 voorsprong. Hogenkamp wist zich echter terug te knokken in de wedstrijd en brak de Russische meermaals om er zo een derde set uit te slepen. Daarin leek de Nederlandse haar niveau uit de laatste games in de tweede set door te trekken. Na een 3-0 voorsprong zag Hogenkamp Sjarapova echter zes games op rij pakken en daarmee de wedstrijd.

Rus en Haase al uitgeschakeld

Eerder was Arantxa Rus zondag al kansloos tegen oud-winnaar Sloane Stephens. De Amerikaanse won in twee sets van de Nederlandse. Robin Haase verloor in vijf sets van de Belg David Goffin.