Ook de VS geven toestemming voor overname Monsanto

Niets lijkt de overname van het Amerikaanse zaadveredelingsbedrijf Monsanto door de Duitse branchegenoot Bayer nog in de weg te kunnen staan. Dinsdag gaven ook de Verenigde Staten toestemming voor de enorme deal ter waarde van 66 miljard dollar (59 miljard euro). Het is alleen nog wachten op groen licht vanuit Canada en Mexico.

Eerder dit jaar gaf de Europese Commissie onder voorwaarden al haar goedkeuring aan de deal. Zo moeten beide bedrijven voor in totaal 6 miljard euro aan onderdelen afstoten om te voorkomen dat ze een te sterke positie krijgen op de markt voor zaden en pesticiden. Er zou dan sprake zijn van oneerlijke concurrentie en een prijsdicterende positie voor het fusiebedrijf.

De Amerikaanse mededingingsautoriteiten zijn het daarmee eens en vinden ook dat het nieuwe concern onderdelen moet afstoten, zij het voor 9 miljard dollar (7,7 miljard euro). Het gaat volgens het Amerikaanse ministerie van Justitie om de grootste afstotingseis die de kartelwaakhond ooit heeft gesteld. Bayer beloofde eerder al onder meer de katoen-, sojabonen- en groentezadenactiviteiten en digitale landbouwactiviteiten te verkopen.

BASF koopt onderdelen

Eerder werd daarover al een overeenkomst gesloten met concurrent BASF. Daarmee wordt voor 7,6 miljard euro aan activiteiten aan de branchegenoot verkocht, genoeg om de mededingingsautoriteiten in Europa en de VS te overtuigen.

In een verklaring laten Bayer en Monsanto weten dat de integratie tussen beide bedrijven van start zal gaan zodra de transactie met BASF is afgerond. Zij verwachten nog zo’n twee maanden nodig te hebben. Op 14 juni loopt de initiële termijn af waarbinnen de overname moet zijn afgerond. Monsanto mag zich daarna terugtrekken en op zoek gaan naar een koper die een hogere prijs biedt. Het is echter onwaarschijnlijk dat dit gebeurt.