KNMI waarschuwt voor extreem weer dinsdagmiddag

Het KNMI heeft wegens verwachte zware regenval en hagelbuien voor dinsdagmiddag code oranje afgegeven voor de zes provincies in het zuiden en midden van het land. Volgens de meteorologen kan plaatselijk per uur bijna net zo veel regen vallen, als er normaal gesproken in de hele maand mei valt. Ook kunnen lokaal hagelstenen vallen met een doorsnee van twee centimeter.

De waarschuwing geldt voor Zuid-Holland, Utrecht, Gelderland, Zeeland, Noord-Brabant en Limburg. Er kan plaatselijk tot 50 millimeter regen per uur vallen en lokaal is er kans op zware windstoten, tot 75 kilometer per uur. Gemiddeld valt er in de maand mei zo’n 61 millimeter regen in Nederland.

Voor de rest van het land geldt code geel. Er kunnen zware onweersbuien ontstaan. Vanwege het noodweer sommige plaatsen wordt dinsdag de avondvierdaagse afgelast. Onder meer Utrecht en Enschede laten de wandeltocht dinsdag niet doorgaan.