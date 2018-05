Kankerverwekkende stoffen barbecuerook komen binnen via huid

Tijdens het barbecuen krijgen mensen meer kankerverwekkende stoffen via de huid binnen dan via inademing. Tot die verrassende conclusie komen Chinese onderzoekers na vergelijkend onderzoek met jonge vrijwilligers rond een barbecue. Het gaat daarbij om zogeheten polycyclische koolwaterstoffen (PAK’s).

De vettige rook die vrijkomt bij het grillen vergemakkelijkt de opname van deze verbrandingsproducten door de huid. Zodanig dat het effect ervan voor iemand die in de buurt van de barbecue heeft gestaan groter is dan het inademen van rook. De onderzoekers, verbonden aan de Jinan University in Guangzhou en de universiteit van Peking, publiceerden hun resultaten in het blad Environmental Science & Technology.

Dat barbecuen over het algemeen niet heel gezond is, weten de meeste mensen wel. Door het roosteren van (meestal) vlees ontstaan chemische verbindingen die het extra smaak geven, maar ook schadelijk zijn voor de gezondheid. Wie regelmatig geroosterd vlees, vis of groenten eet, krijgt er behoorlijk wat van binnen.

De Chinezen deden eerst een proef met 20 jonge mannen rond een barbecue in de open lucht. Ze werden ingedeeld in drie groepen, waarvan er één vlees, vis en groenten van de barbecue at. De andere twee groepen zaten er wel omheen, maar aten er niet van; zij kregen hetzelfde menu gekookt. Een van de twee omstandergroepen droeg bovendien een luchtdicht masker met perslucht. Die groep werd zodoende alleen via de huid blootgesteld aan de barbecuedampen. De concentraties van vluchtige PAK’s zoals naftaleen, fenantreen en benzo-a-pyreen in hun urine waren na afloop van de grillsessie flink verhoogd.

Geen inschatting risico

De Chinese onderzoekers deden nog een tweede proef met een barbecue-sessie binnen, om ongecontroleerde omstandigheden zoals verwaaiing van de rook zoveel mogelijk uit te sluiten. Uiteraard liepen de concentraties schadelijke stoffen in deze afgesloten omgeving verder op, maar het resultaat bleef gelijk. De meeste van de zestien soorten gemeten PAK’s uit de babecuerook komen bij voorkeur via de huid het lichaam binnen.

Het lijkt er daarnaast op dat het lichaam geïnhaleerde PAK’s op een andere manier afbreekt dan PAK’s die via de huid het lichaam zijn binnen gekomen, schrijven de onderzoekers. Zeker is dat niet, want door de relatief kleine aantallen proefpersonen kan dit ook een effect zijn van individuele verschillen tussen de deelnemers.

De concentraties uitgescheiden PAK’s bereikten ongeveer tien uur na de barbecue een piek, en zijn na een etmaal weer uit de urine verdwenen.

De onderzoekers maken in het artikel geen concrete inschatting van het gezondheidsrisico van blootstelling aan barbecuerook via de huid. Waarschijnlijk is dat bescheiden, want de inname van PAK’s via geroosterd voedsel is zeker honderd maal meer. Maar, schrijven ze, het effect ervan kan nog lang doorwerken als je de vettigheid na de barbecue niet van huid en haren afwast of de doorrookte kleding blijft dragen.