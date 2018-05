Justitie wil voortvluchtige btw-fraudeurs hard straffen

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft dinsdag in de Haagse rechtbank gevangenisstraffen van 5 jaar en boetes van 1 miljoen euro geëist tegen twee Pakistanen die de Nederlandse Belastingdienst voor zo’n 6,5 miljoen zouden hebben opgelicht. Of de verdachten ook daadwerkelijk de cel in gaan, is zeer onzeker. Ze zijn voortvluchtig.

Van enig weerwoord had de officier van justitie geen last in de zaak die draait om een grootschalige btw-fraude met emissierechten, daterend uit 2009 en 2010. De stoeltjes van de verdediging bleven leeg. Verdachten Muhammad R. (46) en Muhammad S. (35), halfbroers geboren in Pakistan, verblijven vermoedelijk in Dubai. Bij veroordeling moet een internationaal opsporingsbevel de kansen vergroten dat de twee ook daadwerkelijk hun straf zullen uitzitten of tenminste ernstig in hun bewegingsvrijheid worden beperkt.

‘Fictieve handelsketen’

Volgens justitie stonden de halfbroers aan het hoofd van een criminele organisatie die in zeven EU-landen fraudeerde met emissierechten – verhandelbare rechten voor de uitstoot van CO 2 .

Dat ging als volgt, denkt het OM. Via een carrousel aan vennootschappen en stromannen in verschillende landen verhandelden R. en S. in hoog tempo voor 544 miljoen aan emissierechten. Daarbij kochten ze de rechten exclusief btw – dat kan omdat grensoverschrijdende transacties binnen de EU zijn vrijgesteld van btw. Aan het einde van een „fictieve handelsketen” en een kluwen aan transacties werden de rechten weer verkocht, onder meer aan de Amsterdamse beurs Climex, maar nu inclusief een btw-tarief van 21 procent. De verkopende partijen die onderdeel waren van de carrousel, in het Nederlandse geval bedrijfjes met de obscure namen als Dutch BV en Innovatieve Energy Group (IEG Netherlands), moesten de ontvangen btw afdragen. Maar dat gebeurde niet, en voordat de autoriteiten konden ingrijpen waren de vennootschappen – plofbv’s in jargon – alweer leeggehaald.

Btw-carrousels

In amper zes weken tijd zouden de Pakistaanse halfbroers de Nederlandse Fiscus zo voor ongeveer 6,5 miljoen hebben benadeeld. De schade in de andere betrokken EU-landen – Portugal, Spanje, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Italië – is volgens het OM vermoedelijk veel groter. In totaal zouden Muhammad R. en Muhammad S. voor zo’n 100 miljoen euro hebben gefraudeerd.

Grensoverschrijdende btw-fraude – mogelijk doordat export binnen de Europese Unie is vrijgesteld van btw – is een groot probleem in de EU. De Europese Commissie schat de jaarlijkse schade zelfs op 50 miljard euro.

Om een einde te maken aan zogeheten btw-carrousels, die in sommige gevallen zijn gebruikt om terrorisme te financieren, zint Brussel nu op aanpassing van de Europese belastingafspraken. Als het aan de Commissie ligt, moeten bedrijven die binnen de EU exporteren hun klanten straks btw in rekening brengen volgens het tarief van het land van bestemming.

Uitspraak in de zaak van Muhammad R. en S. volgt over twee weken.