Incasseren, in naam van de tolerantie en pluriformiteit

In de ogen van velen ging imam Fawaz Jneid onlangs op Facebook te ver door de Rotterdamse burgemeester (en moslim) Aboutaleb op zijn geloof aan te vallen, onder meer door hem ‘afvallige’ te noemen. Radicale salafisten zouden de woorden kunnen opvatten als aansporing tot geweld, reageerde bijvoorbeeld Dick Schoof, nationaal coördinator terrorismebestrijding, in Nieuwsuur.

Daarna ontstond een politiek-publieke mediastorm waarin de Kamer zich flink roerde. De consensus was dat er tegen Jneid strafrechtelijk opgetreden móést worden. En als dat niet kon, was de vraag of de strafwet nog wel toereikend was.

Die vraag beantwoordde minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid, CDA) deze week met een licht beschroomd ‘ja’. Hij liet weten dat het gezag beschikt over een „breed en omvattend instrumentarium” om tegen extremistische uitingen op te treden. Op één of twee punten kan misschien wat worden aangevuld, maar dat is voorwaardelijk geformuleerd: zou kunnen.

Bovendien legt hij uit dat alle opmerkingen die imam Jneid in zijn Facebookfilmpje maakte juridisch passen binnen het reguliere maatschappelijke debat en geen belediging, smaad, opruiing of haatzaaien bevatten. Van direct oproepen tot geweld was geen sprake. Verder herinnert hij de Kamer eraan dat volgens de Hoge Raad ruimere vrijheid van meningsuiting bestaat als „iemand zijn uitspraken baseert op zijn geloofsovertuiging.

Verder prikt hij de wens van de Kamer om individuen als Jneid een ‘digitaal gebiedsverbod’ op te leggen door als „ontoelaatbare censuur door de overheid”, vooral door het preventieve karakter. Nog afgezien van het feit dat het niet effectief is en „nauwelijks handhaafbaar”.

1 Was bij Jneid geen sprake van inspireren tot mogelijk geweld, via codetaal, door Aboutaleb bijvoorbeeld als ‘afvallige’ te kwalificeren?

Grapperhaus zegt dergelijke uitingen „buitengewoon onwenselijk en verwerpelijk” te vinden en zegt te willen kijken of er wettelijk niet toch iets aan gedaan kan worden. Het gaat dan om context, plaats en omstandigheden waarin zoiets wordt gezegd. Met een ‘contextuele toetsing’ zou alsnog tot strafbaarheid geconcludeerd kunnen worden. Maar concreet wordt de minister niet.

Daarnaast suggereert het kabinet bij uitingen die wél als belediging, smaad of laster kunnen worden beschouwd, een hogere straf te geven als de veiligheid van de beledigde persoon daardoor heeft geleden. Daarvan was in dit geval geen sprake.

2 Waar ligt de grens waar een prediker niet overheen mag?

Anders gezegd: wanneer gaat het vrije woord wél over in haatzaaien, bijvoorbeeld jegens religies, rassen, etnische groepen, nationaliteiten? Of haatzaaien door oorlogsmisdaden als genocide te ontkennen, door totalitair bestuur te bepleiten en geweld of terreur te verheerlijken? In al deze kwesties heeft het Mensenrechtenhof in Straatsburg al beoordeeld of dat in een bepaald geval wel of niet mocht.

Straatsburg Wat mocht wel en wat niet van het Mensenrechtenhof?

Etnische haat In de zaak Pavel Ivanov tegen Rusland oordeelde het Hof in Straatsburg in 2007 dat uitgever Ivanov terecht is bestraft voor een reeks artikelen in zijn krant waarin hij de Joden aanduidde als de bron van alle kwaad in Rusland en opriep hen uit te sluiten van het maatschappelijk leven.

Holocaustontkenning In de zaak Roger Garaudy tegen Frankrijk oordeelde het Hof in 2003 dat diens veroordeling wegens ontkenning van misdaden tegen de menselijkheid en belediging van een groep in zijn boek The Founding Myths of Modern Israel terecht was.

Rassenhaat In de zaak Glimmerveen tegen Nederland oordeelde de voorloper van het Hof in 1979 dat een veroordeling wegens bezit van pamfletten gericht aan „het blanke volk van Nederland”, waarin ieder die niet blank was werd opgeroepen het land te verlaten, terecht was.

Religieuze haat In de zaak Norwood tegen het Verenigd Koninkrijk oordeelde het Hof in 2004 dat een raamposter met de tekst „Islam weg uit het Verenigd Koninkrijk – bescherm het Britse volk” tegen de achtergrond van de brandende Twin Towers in New York, terecht is bestraft. Ook in Belkacem tegen België was het Hof het eens met de Belgische rechter dat de hatelijke uitlatingen van de groep Sharia4Belgium op YouTube over de islam strafbaar waren.

Verontschuldigen van of oproepen tot geweld In de zaak Sürek tegen Turkije vond het Hof in 1999 dat de veroordeling van een uitgever die twee kritische ingezonden brieven had gepubliceerd over geweld van het Turkse leger tegen de Koerden wegens ‘propaganda voor de vijand’ onterecht was.

Religieuze intolerantie In de zaak İI.A. tegen Turkije keurde het Hof in 2005 de kleine boete goed die de Turkse rechter oplegde aan een uitgever van een religieus boek waarin de Profeet nogal stevig werd aangepakt. Het Hof vond toen dat gelovigen wel wat moeten kunnen hebben, van ongelovigen bijvoorbeeld. Maar ook dat een lidstaat kan besluiten om gelovigen te beschermen tegen onverwachte harde aanvallen op wat voor hen ‘heilig’ is. Daarmee was aan het criterium van een ‘dringende sociale noodzaak’ voor bescherming voldaan.