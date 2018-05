In diversere wijken voelen mensen zich onveiliger

In buurten en gemeenten waar meer mensen van verschillende herkomst wonen, voelen inwoners zich onveiliger, is de sociale samenhang minder en worden meer delicten gepleegd. Dat geldt zowel voor armere als voor rijkere buurten. Die gevoelens en feiten hangen niet samen met een specifieke afkomst van mensen: het gaat om alle buurten waar de verscheidenheid van herkomstlanden groot is.

Dat zijn de opvallendste bevindingen uit een ‘verkenning’ van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) die deze dinsdag is verschenen. Daarin stelt dit belangrijke adviesorgaan van de regering vast dat de diversiteit naar herkomst is toegenomen en dat ook de samenstelling van de bevolking van Nederland veel diverser is geworden. Als gevolg daarvan ervaren mensen minder sociale verbondenheid in hun wijken.

De studie keek naar grote hoeveelheden data van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) met informatie over alle zeventien miljoen in Nederland geregistreerde personen en koppelde die aan de Basisvoorziening Handhaving, waarin de politie incidenten registreert, de Veiligheidsmonitor 2014 en CBS-data over economische groei. Niet eerder werd in Nederland op zo’n grote schaal onderzoek gedaan naar de relatie tussen diversiteit en sociale cohesie.

Migranten uit 223 landen

De verkenning brengt in kaart hoe mensen met een migratieachtergrond over Nederland zijn verdeeld en waar ze vandaan komen. Er komen niet langer veel mensen uit een paar landen naar Nederland, maar er komen kleinere groepen uit veel verschillende landen. In 2017 woonden er migranten uit 223 landen in Nederland.

Het belangrijkste doel van het WRR-onderzoek is om „meer inzicht te krijgen in de bevolkingssamenstelling en daar samenhangend beleid op te voeren”, zeggen onderzoekers Godfried Engbersen en Mark Bovens . Studies over migratie maken vaak alleen het ruwe onderscheid tussen ‘westerse’ en ‘niet-westerse’ migranten. „Het valt op hoe weinig beleidsmakers weten over de veranderende bevolkingssamenstelling van hun eigen gemeenten.”

De nieuwe verscheidenheid leidt tot een andere manier van samenleven, vooral in buurten waar die diversiteit groot is. In die buurten is het algemeen vertrouwen hetzelfde als in minder diverse buurten, maar hebben groepen „minder vaak contact met elkaar, beoordelen ze het contact minder positief, en oordelen zij negatiever over de leefomgeving”, schrijven de onderzoekers in De nieuwe verscheidenheid: toenemende diversiteit naar herkomst in Nederland. „Interessant is dat die patronen niet alleen zichtbaar zijn bij de Nederlandse gemeenschap, maar ook bij mensen met een migratieachtergrond”, vult Engbersen aan.

In Wassenaar meer daders

Het is voor het eerst dat de relatie tussen diversiteit en een grotere kans op ‘daderschap’ wordt aangetoond, op basis van grootschalig empirisch onderzoek. Die kans neemt licht toe, en bereikt een soort ‘plafond’ bij een bepaalde mate van diversiteit: de kans om een delict te plegen is even hoog in Almelo als in het veel diversere Den Haag. „Dat geldt niet alleen voor gemeenten met lage sociaal-economische kenmerken”, zegt Mark Bovens. „Bloemendaal en Wassenaar zijn beide rijke gemeenten met veel hoogopgeleiden. Wassenaar is diverser, en daar is de kans op daderschap groter.”

Belangrijke kanttekening is dat diversiteit niet de enige verklarende factor is voor het plegen van een delict: sinds het begin van deze eeuw dalen de criminaliteitscijfers gestaag, terwijl de diversiteit juist sterk is toegenomen. In de verkenning geven de onderzoekers geen harde verklaringen. „Het ligt voor de hand dat minder sociale controle ertoe leidt dat mensen makkelijker dader zijn”, zegt Engbersen. „Maar dat hebben we niet onderzocht.”

Het aantal inwoners van Nederland met een migratieachtergrond is toegenomen van 9,2 procent in 1972 tot 22,1 procent in 2016. Ruim de helft heeft een niet-Europese of Angelsaksische achtergrond. Dat zijn lang niet meer alleen mensen met een Turkse, Marokkaanse, Surinaamse of Antilliaanse achtergrond. Die ‘klassieke’ herkomstlanden komen niet eens meer voor in de top vijftien van landen waaruit mensen naar Nederland emigreren. Migranten komen nu veelal uit Polen, Syrië, de voormalige Sovjet-Unie. Maar ook uit Duitsland, China en India.

De WRR-studie is een ‘verkenning’. Samen met eerdere publicaties moet het volgend jaar leiden tot een beleidsrapport met adviezen aan de regering.