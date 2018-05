Iets meer publiek voor de grote theaters in 2017

In 2017 werden er 9,7 miljoen kaartjes verkocht door de theaters die zijn aangesloten bij Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties (VSCD). Dat is een stijging van één procent ten opzichte van 2016. Er werden ook drie procent meer voorstellingen geboekt: 28.898.

De neergang in de kaartverkoop is daarmee iets afgenomen. In 2014 en 2015 werden er nog 10,4 miljoen kaarten verkocht, voor respectievelijk 29.801 voorstellingen en 27.975 voorstellingen.

Bij de VSCD zijn 147 schouwburgen en concertzalen aangesloten. Zij beslaan een groot deel van het theateraanbod in Nederland en de cijfers van de VSCD vormen daarmee een valide indicatie voor de kaartverkoop bij theaters in Nederland.

De groei in de kaartverkoop bij de VSCD-podia komt vooral van de genres opera, klassieke muziek en jeugdtheater. Ook bij de musical neemt de kaartverkoop iets toe. In de genres toneel en cabaret is een bezoekersdaling zichtbaar.

Populaire muziek doet het goed

Bij de verdeling van het aantal verkochte kaarten is het genre populaire muziek de koploper met achttien procent van de kaarten (ruim 1,7 miljoen kaarten). Daarna volgen klassieke muziek (17 procent, ruim 1,6 miljoen kaarten) cabaret (15 procent, ruim 1,4 miljoen kaarten) en toneel (13 procent, bijna 1,3 miljoen kaarten).

De zalen leven ook van amateurvoorstellingen. Die zijn goed voor een aandeel van 11 procent (ruim 1 miljoen kaarten). De categorieën Overig (onder andere literaire voorstellingen) met 10 procent, Musical en operette (6 procent), Dans en beweging (5 procent) en Opera en muziektheater (5 procent) maken de lijst compleet.

Van de bijna 29.000 voorstellingen ontving 17 procent subsidie via het Rijk. Dat komt neer op circa vijfduizend rijksgesubsidieerde voorstellingen. De VSCD heeft geen aparte cijfers over subsidie door gemeentes.

De gezamenlijke omzet van de VSCD-podia in 2017 was 590 miljoen euro. Daarvan kwam 51 procent van de kaartopbrengst en 46 procent van overheidsbijdragen.

De ticketverkoop bij VSCD-podia via de websites groeit opnieuw: met drie procent ten opzichte van 2016, tot 58 procent online verkoop.

Volgens Hedwig Verhoeven, directeur van de VSCD tonen de cijfers aan dat haar leden „een groter en meer divers aanbod programmeerden in 2017”.