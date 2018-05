Het hele Aziatische krachtenspel in een paar muisklikken

Azië is een ingewikkelde regio. China en de Verenigde Staten vechten er als supermachten om invloed. Tal van grote en kleine conflicten broeien in het werelddeel: Noord-Korea met zijn kernwapens, India en Pakistan die permanent ruzie hebben, allerlei landen die tegelijk aanspraak maken op minieme maar strategisch belangrijke eilandjes in de oceaan. Kortom, je bent het overzicht snel kwijt.

De Asia Power Index moet daar verandering in brengen. Deze nieuwe interactieve website van het Lowy Institute, een Australische denktank, tovert in één oogopslag zo’n beetje alle denkbare machtsverhoudingen in de regio op je scherm. Inclusief de VS dus, die weliswaar niet in de regio liggen, maar er van oudsher een dikke vinger in de pap hebben.

Hieronder een vereenvoudigde versie van de Asia Power Index. Op de site van het Lowy Institute vind je de tool in zijn geheel.

Zo zie je dingen die je misschien al wist maar óók zaken die wat minder voor de hand liggen. Dat de Amerikanen de grootste economie van de wereld hebben, is voor velen geen verrassing. Maar minder mensen zullen weten dat China van alle landen het sterkst verbonden is met de rest van de wereld, als het gaat om handels- en investeringsstromen en grote internationale vliegvelden.

In de tool van het Lowy Institute zitten nog veel meer gegevens. In totaal omvat de website 25 landen, die je op in totaal 114 kenmerken met elkaar kunt vergelijken. Op een overzichtelijke manier: alle landen hebben voor ieder onderdeel een indexcijfer gekregen. Het machtigste land een 100, de andere zitten daar ergens onder.

Het maakt snel duidelijk hoe de pikorde in Azië eruit ziet. Wie heeft er in 2030 de grootste werkzame bevolking? Wie heeft er het grootste regionale netwerk van informele bondgenootschappen? Wiens instituties zijn het meest stabiel, en wiens het minst? Met een paar muisklikken kom je erachter.