Het gaat niet meer alleen over Turken en Marokkanen

In Nederland wonen steeds meer mensen uit steeds meer verschillende landen, zo blijkt uit de ‘verkenning’ die de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR), een belangrijke adviseur van de regering, dinsdag publiceerde. Turkije, Marokko, Suriname en de Antillen – lange tijd ‘hofleveranciers’ van nieuwe Nederlanders – zorgen al lang niet meer voor de grootste toestroom van migranten. De immigratie uit die landen is teruggelopen. Ze komen niet meer voor in de immigratie-topvijftien. Die lijst wordt aangevoerd door Polen, Syriërs en landen uit de voormalige Sovjet-Unie. Ook Duitsland, China en India staan op de lijst.

Om goed beleid te kunnen maken is bewustzijn daarover van belang, zeggen onderzoekers Godfried Engbersen en Mark Bovens, auteurs van De nieuwe verscheidenheid: toenemende diversiteit naar herkomst in Nederland. Zij brachten in kaart hoe die nieuwe verscheidenheid eruitziet (het aantal inwoners van Nederland met een migratieachtergrond is toegenomen van 9,2 procent in 1972 tot 22,1 procent in 2016, ruim de helft heeft een niet-Europese of Angelsaksische achtergrond) en wat de effecten van toenemende diversiteit zijn op de economische ontwikkeling van regio’s en op de sociale cohesie in wijken en gemeenten.

Met name op dat laatste vlak zijn de bevindingen opvallend: uit de verkenning blijkt dat inwoners van buurten en gemeenten waar meer mensen met een verschillende herkomst wonen zich onveiliger voelen en dat zij minder sociale samenhang ervaren. Ook is in gemengdere wijken, waar meer mensen wonen met meer verschillende achtergronden, de kans groter dat een inwoner als dader van een delict geregistreerd staat. Het was niet eerder dat er zo’n sterk verband werd aangetoond tussen delinquentie en diversiteit, aldus de onderzoekers zelf.

Dat geldt zowel voor armere als voor rijkere buurten. Die gevoelens van onveiligheid, en de relatie tussen diversiteit en daderschap, hangen niet samen met een specifieke afkomst van mensen: het gaat om alle buurten waar de verscheidenheid van herkomst groot is. Wel toont het onderzoek aan dat het in deze buurten vooral mensen uit de middenklasse betreft. Zij ervaren meer onveilige gevoelens. Een mogelijke verklaring daarvoor is dat zij, in tegenstelling tot de hogere inkomens, niet altijd zelf kunnen kiezen in welke wijken ze willen wonen. De onderkant van de samenleving heeft sowieso niets te verliezen.

U schrijft dat u het debat over migratie en diversiteit in Nederland meer schakering wilt geven. Maar iedereen ziet toch dat Nederland verandert, diverser wordt?

Godfried Engbersen: „Naast het feit dat wij de nieuwe diversiteit voor het eerst in kaart brengen sta je toch versteld van hoe weinig beleidsmakers weten over de veranderende bevolkingssamenstelling van hun eigen gemeenten.”

Mark Bovens: „Vergeet niet: de verscheidenheid tussen en binnen Nederlandse gemeenten varieert ook enorm. Er zijn de in het oog springende grote, diverse steden als Rotterdam, Amsterdam en Den Haag. Maar we onderscheiden nog zeven andere typen gemeenten. Zo zijn voorsteden ook zeer divers aan het worden. En provinciegemeenten waar vaak maar één groep woont, zoals Den Helder met een grote Antilliaanse gemeenschap.

„We merken dat als je het woord diversiteit gebruikt, mensen automatisch over Turken en Marokkanen beginnen. Dat zit zo in de hoofden van mensen, maar het klopt niet meer. Als we dat tussen de oren kunnen krijgen, zijn we heel tevreden.”

Uw opmerkelijkste bevinding is dat er voor het eerst is vastgesteld dat er een relatie is tussen meer diversiteit en minder sociale cohesie, meer gevoelens van onveiligheid, grotere kans op het plegen van een delict.

E: „De kracht van onze studie is dat we heel Nederland in kaart hebben gebracht als het gaat om diversiteit. Niet op basis van een steekproef, maar op basis van alle 17 miljoen in Nederland geregistreerde personen. En voor het meten van de relatie met sociale cohesie hebben we gegevens van negentigduizend respondenten, zodat we ook uitspraken kunnen doen over gemeenten en buurten.

Daaruit blijkt dat samenleven ingewikkelder is naarmate buurten diverser worden. Mensen voelen zich wat minder thuis, wat meer onveilig, ze schatten de buurtverhouding wat negatiever in. Maar we moeten het ook niet dramatiseren.”

De bekende Amerikaanse politicoloog Robert Putnam kwam in 2007 met vergelijkbare conclusies, op basis van onderzoek in de VS. Er was veel ophef over, maar die resultaten werden weersproken, ook door hemzelf.

E: „En terecht, zijn onderzoek ging over het algemene vertrouwen dat mensen in de samenleving hebben en hoeveel vrijwilligerswerk ze doen. Daarop heeft diversiteit weinig invloed.”

B: „Wij keken naar wat diversiteit betekent voor de verhoudingen in de buurt. Er waren al eerder aanwijzingen dat Putnam daar gelijk had. Wij hebben dat nu bevestigd.”

„Ook keek Putnam sterk naar wat wij ‘compositie-effecten’ noemen: hoe een buurt is samengesteld, wat voor een mensen daar wonen en met wat voor een sociaal-economische achtergrond. Dat maakt uit voor of mensen zich veilig voelen of niet. Vanwege de grote hoeveelheid data hebben wij kunnen corrigeren op alle andere factoren zoals opleidingsniveau en werkloosheid – die overigens veel belangrijker zijn voor sociale cohesie. Zo hebben we een puur diversiteitseffect kunnen meten.

„Een mooi voorbeeld is de gemeente Wassenaar: als je die vergelijkt met Bloemendaal, allebei heel rijke gemeenten, zie je dat in het diversere Wassenaar de kans op daderschap veel hoger is.”

E: „Dat is een belangrijk punt: de nieuwe verscheidenheid is een samenlevingsvraagstuk. Een meer diverse bevolking roept vragen op rond sociale cohesie. In Wassenaar is de kans op daderschap hoger, op buurtniveau zie je dat ook rijke expatbuurten als het Rotterdamse Kralingen of de Zeeheldenbuurt in Den Haag problemen ontwikkelen met samenleven.

„Maar we moeten ook niet overdrijven, dat is heel belangrijk.”

Putnam wachtte een jaar met het publiceren van zijn resultaten uit angst dat het koren op de molen was van populistische sentimenten. Hoe speelt dat hier?

B: „Nou, we hebben niet gewacht met het publiceren van ons rapport. Belangrijk is: dit is de realiteit van Nederland. We hebben een heel grote mate van verscheidenheid en die neemt de komende decennia toe vanwege demografische ontwikkelingen. Zelfs als je de grenzen zou sluiten en we laten geen migrant meer binnen: hier heb je mee te dealen. Daar moet je een samenleving op inrichten.”

Hoe moeten we dat doen?

B: „Bij eerdere migratie was de belangrijkste vraag: hoe ga je om met sociaal-economische achterstand? Inmiddels gaat het lang niet altijd meer om die groepen, zie Wassenaar. We doen nu een paar aanbevelingen. Dat gemeenten beter zicht moeten krijgen op diversiteit en dat publieke en private instellingen hun diensten moeten aanpassen op veranderende groepen. Het zijn nog richtingen, volgend jaar komen we met een groot advies.”

U wekt, ook in het rapport, de indruk dat er een zeker ongemak in deze conclusie zit. Door het bij voorbaat te omkleden met verzachtende woorden.

E: „Ik zou het geen ongemak willen noemen. Diversiteit is een heel gepolariseerd debat met veel opvattingen en meningen. Ik zou juist zeggen dat wij daar op een nuchtere manier iets aan toevoegen. Op een systematische manier zeggen we iets over de nieuwe verhoudingen in de Nederlandse samenleving. Daar komt een bepaald patroon uit naar voren.

„We weten dat ook andere factoren van invloed zijn op cohesie, diversiteit is niet de enige. Sterker: sociale cohesie is niet het allerbelangrijkste in het leven. Er zijn ook mensen, vooral in de steden, die het juist wel prettig vinden dat er wat minder cohesie is. Maar het is wel een factor: neem dat serieus.”