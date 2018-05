Hernoeming Stadionplein naar Johan Cruijffplein uitgesteld

De hernoeming van het Stadionplein naar het Johan Cruiffplein in Amsterdam wordt uitgesteld. Dat zou aanstaande vrijdag 1 juni gebeuren, maar het stadsbestuur draagt het dossier over aan het volgende college, dat woensdag aantreedt. Dat heeft het huidige college dinsdagmiddag in een hoorzitting besloten. De nieuwe bestuurders kunnen het besluit intrekken of een nieuwe procedure starten.

De hernoeming van het Stadionplein is al sinds het besluit in februari omstreden. In maart startten omwonenden een petitie, die ruim 3.300 keer is getekend. De auto van de initiatiefnemer werd besmeurd.

Tegenstanders van de naamswijziging vinden dat de geschiedenis van de huidige naam, Stadionplein, te veel betekent om zomaar overboord te gooien. In 1928 werd in het ernaast gelegen stadion de Olympische Spelen georganiseerd. Dat Cruijff in dat stadion met Ajax in 1972 de Wereldbeker won, wordt te licht bevonden.

Negatief advies bereikt bestuurders niet

De straatnamencommissie van de stad, Commissie Naamgeving Openbare Ruimte (CNOR), had een negatief advies gegeven over de naamswijziging, maar dat bereikte noch het college, noch stadsdeel Zuid. Toen dat bekend werd, trok het stadsdeel zijn goedkeuring in.

De straatnamencommissie noemt een eerbetoon aan de in 2016 overleden Cruiff passend, maar vindt de naam niet passen bij de straatnamen in de omgeving van het plein. Daar zijn straten vernoemd naar Griekse mythologische figuren. Ook zou het verwarrend zijn dat het Johan Cruiffplein dan zes kilometer van het Johan Cruiff Arenaligt.

In mei besloot het stadsbestuur de naamswijziging desondanks door te zetten. De nieuwe coalitiepartijen, die toen in onderhandeling waren, GroenLinks, D66, PvdA en SP vroegen het stadsbestuur daarop het dossier ‘controversieel’ te verklaren, schreef Het Parool. Dat betekent dat de besluitvorming wordt stilgelegd.

Het college verwoordde het besluit dinsdag tijdens de hoorzitting zo:

“Vandaag heeft het huidige college besloten om de datum van aanstaande vrijdag uit te stellen. Het nieuwe college begint morgen. Dus het nieuwe college gaat erover wat gaat gebeuren: gaat het door of niet, verandert er iets in de procedure, komt er inspraak? Daar kan ik nog niets over zeggen, want het college is er nog niet, dus we weten het niet.”