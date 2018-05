Mijn zoontje van 11 volgt de laatste weken fanatiek de Ronde van Italië. Als wij op de fiets voor een boodschap weggaan van huis, vertrekt hij een paar seconden eerder dan ik. Als ik even later langszij fiets, kijkt hij mij hoopvol aan en vraagt: ‘Zullen we samenwerken?’

