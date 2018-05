EU-subsidie verschuift van Oost- naar Zuid-Europa

Met de aanbeveling van de Europese Commissie om landen als Hongarije die nauwelijks vluchtelingen opnemen te korten op EU-subsidies zet ‘Brussel’ het debat over de verdeling van EU-geld op scherp.

In een voorstel dat de Europese Commissie deze dinsdag presenteert, moet in de nieuwe EU-meerjarenbegroting (na 2020) meer geld worden gereserveerd voor Zuid-Europese landen (Italië, Griekenland) die veel vluchtelingen opvangen. Dat geld moet komen uit de pot bestemd voor arme regio’s, waarvan vooral Oost-Europese landen afhankelijk zijn.

De verschuiving van geld van ‘Oost’ naar ‘Zuid’ zou neerkomen op naar schatting 30 tot 40 miljard euro.

Bij de presentatie van de meerjarenbegroting begin deze maand – de Commissie stelt een verhoging voor van duizend miljard (2014-2020) naar 1.279 miljard euro (2020-2026) – werd al aangekondigd dat subsidiëring moet worden gekoppeld aan solidariteit bij de opvang van vluchtelingen. Grote slokop in die pot is de 330 miljard euro voor arme regio’s.

Dit gaat voor heel veel wrok in Oost-Europa zorgen György Schöpflin, Hongaarse Europarlementariër

Volgens Commissie-plannen van dinsdag – die de Volkskrant inzag – komt er ook een koppeling met de welvaart, werkloosheid en klimaatambities in een land. Oost-Europa kent economische groei en heeft minder subsidie nodig, is de gedachte.

Volgens de vertrouwelijke berekeningen krijgen landen als Hongarije, Letland, Estland, Tsjechië en Malta 24 procent minder EU-steun voor hun armere regio’s. Ook Polen (23 procent), Slowakije (22 procent) leveren in.

„Dit gaat voor heel veel wrok in Oost-Europa zorgen”, zegt de Hongaarse Europarlementariër György Schöpflin van de regeringspartij van premier Orbán. Die weigert mee te doen aan de verplichte (per quota) vluchtelingenopvang die in EU-verband is afgesproken.

Schöpflin: „Hongaren zullen deze straf vertalen als: ‘zie je wel, wij Oost-Europeanen worden niet als gelijken behandeld’.” De Europarlementariër erkent dat zijn land economische groei kent. Maar de subsidies voor achtergestelde regio’s zijn nog altijd hard nodig, zegt hij. Door EU-geld in de regio weg te halen „laat de EU gaten vallen die door Chinese, Arabische en Russische investeerders maar al te graag worden gevuld”, waarschuwt Schöpflin.