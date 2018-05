Op de rapporten van Staatsveiligheid, toch kon hij doden

Rond half twee dinsdagmiddag hangt op het kruispunt van de Rue des Augustins en de Boulevard d’Avroy, niet ver van het centrum van Luik, een stilte die hier normaal gesproken enkel midden in de nacht te horen zal zijn. Voor café Aux Augustins hebben mannen in witte pakken twee rode tenten opgezet. Rondom de normaal drukke verkeersader is een politielint gespannen. Niemand mag erdoor.

Het enige geluid komt van het geroezemoes van toegestroomde nieuwsgierigen en mensen die wachten tot ze terug mogen naar hun woning of kantoor. Ze laten foto’s en video’s zien op hun telefoon en vertellen de aanwezige journalisten wat ze hebben gehoord.

Hij heeft ‘Allahu Akbar’ geroepen, zo is te horen op opnamen die zijn uitgezonden door de Franstalige omroep RTBF. Een vrouw die zich uit angst in een bushokje had verborgen vertelde eerder aan verslaggevers dat ze dat ook van een directe getuige had gehoord. Maar of België inderdaad door een nieuwe daad van terreur werd opgeschrikt, bleef dinsdagavond onduidelijk.

De feiten

De feiten: rond half elf in de ochtend viel een man twee agenten van achteren aan, ter hoogte van het café. Hij pakte hun dienstwapens af, elk met 17 patronen, en schoot ze dood. Ook een 22-jarige voorbijganger werd doodgeschoten. Vervolgens liep de dader naar een school op zo’n twintig meter verderop, waar hij een personeelslid gijzelde.

Al snel liet hij haar gaan en verliet het gebouw, waar hij begon te schieten en nog vier politieagenten raakte. De politie, inmiddels in grote getale op de plek afgekomen, schoot hem net buiten het gebouw dood.

De jongeman die om het leven kwam was een student pedagogiek die op het punt stond af te studeren. De twee gedode agentes waren 53 en 45 en hadden respectievelijk een zoon van 25 en een tweeling van 13. Die tweeling was, zo meldde de politie tijdens een persconferentie, hun vader ook al kwijtgeraakt.

De dader: Benjamin Herman, geboren in 1987 en afkomstig uit Rochefort in de Ardennen. Hij stond al sinds zijn puberteit bekend bij de politie voor criminele feiten, melden Belgische media: diefstal, geweld tegen de politie, drugs. Sinds 2003 zat hij bijna onafgebroken vast. Hij zat zelfs op dit moment nog een gevangenisstraf uit tot 2020, in de gevangenis van Marche-en-Famenne in de provincie Luxemburg, maar was sinds maandag op verlof. Dat was niet de eerste keer: hij was al ruim tien keer probleemloos met verlof gegaan. Mogelijk pleegde hij in de nacht van maandag op dinsdag ook al een moord op een oude maat uit het drugsmilieu.

Op het eerste gezicht niet het type man dat zich inlaat met radicalisme of terreur. Maar de signalen wijzen daar wel steeds meer op.

Het federaal parket maakte in de loop van de dag bekend de zaak op zich te nemen vanwege een vermoeden van terreur. En hoewel het parket pas morgen met een verdere verklaring komt, gaf burgemeester van Luik Willy Demeyer tijdens een persconferentie wel al aan dat de politie „nadrukkelijk het doelwit” van de dader was. Korpschef van de politiezone Luik Christian Beaupère voegde toe dat de dader de politie „en daarmee de Belgische Staat” heeft willen raken.

‘De man was moslim geworden’

Benjamin Herman zou inderdaad vorig jaar tijdens zijn verblijf in de gevangenis van Lantin, vlakbij Luik, zijn geradicaliseerd, meldde zender RTBF. Dat is een bekend probleem: er zitten in de Belgische gevangenissen 237 mensen die in het oog worden gehouden door de Cel Extremisme, meldde De Morgen onlangs. Of Herman er een van was is niet bekend. Wel kwam hij op de radar van de Staatsveiligheid die, zo bevestigde de Belgische premier Charles Michel, zijn naam in twee rapporten laat vallen. Maar men oordeelde dat hij geen gevaar was.

Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon en zijn collega van Justitie Koen Geens probeerden de gemoederen bij tv-programma Terzake te sussen. De man was moslim geworden, maar ze vinden het voorbarig om te concluderen dat de man geradicaliseerd was: „Als iemand dagelijks bidt of vast, kan je nog niet concluderen dat hij een terreurdaad gaat plegen.”

Maar bij het politielint trekken sommigen alvast hun conclusies. „Het was te vroeg om het dreigingsniveau terug te schroeven”, vindt de vrouw die in het bushokje schuilde. Onlangs werd het in België teruggeschroefd naar 2, dat blijft vooralsnog gehandhaafd. Voor Jean-François Hyziewicz, die ook bij het politielint staat, roepen de gebeurtenissen pijnlijke herinneringen op. In 2011 werd Luik ook al opgeschrikt door een aanslag. Toen gooide de Belgische Nordine Amrani vier handgranaten naar een bushalte en schoot hij in de rondte met een machinegeweer. Naast de dader kwamen zeven mensen om, meer dan honderdtwintig raakten gewond. Hyziewicz: „Zie je, het is dus nog niet klaar met die aanslagen.”