De wereldkampioen 2018 lijkt al bekend

De winnaar van het wereldkampioenschap voetbal, dat donderdag 14 juni in Rusland begint, is bekend. Frankrijk zal op 15 juli in Moskou de wereldbeker omhooghouden, nadat het in de finale na strafschoppen heeft afgerekend met titelverdediger Duitsland. Althans, dat is de voorspelling van EA Sports. De Amerikaanse producent van videospellen is vooral bekend als ontwikkelaar van het wereldwijd door miljoenen gamers gespeelde voetbalspel FIFA.

Dinsdag lanceerde EA Sports de WK-modus, een gratis update voor de gebruikers van FIFA 18, de laatste versie van het spel. Daarin zijn de voltallige selecties van alle 32 WK-deelnemers beschikbaar en krijgen gamers een virtueel voorproefje op het ware wereldkampioenschap – inclusief de twaalf stadions waarin straks wordt gespeeld.

Belangrijkste aanpassing in de update betreft de kenmerken van spelers. Zo heeft de Franse sterspeler Antoine Griezmann in de WK-modus een hogere rating dan in het gewone spel. Griezmann werd in de WK-simulatie ook beste speler van het toernooi én gedeeld topscorer, met vijf goals.

„De makers kijken naar de resultaten van het afgelopen voetbalseizoen”, zegt Koen Weijland, analist van de Nederlandse e-divisie, de spelcomputervariant van de eredivisie. „Griezmann besliste de Europa League-finale voor Atlético Madrid en speelde in Spanje een goed seizoen. Daarom wordt hij in de update nu hoger gewaardeerd.”

EA Sports liet voorafgaand aan de lancering computers het WK-toernooi spelen – van de groepsfase tot de finale. Met Frankrijk als winnaar. De input voor die simulatie bestond uit alle spelersdata van de 32 landenteams. „Alle statistieken gaan dan mee”, zegt Weijland, die zich verbaast over de hoeveelheid informatie die in de loop der jaren beschikbaar is geworden. „Bijvoorbeeld de persoonlijke prestaties in topduels en de resultaten van onderlinge duels tussen spelers in vorige seizoenen.”

Onvoorspelbaar

Met de groeiende berg data en steeds rijkere technologie wordt het FIFA-spel steeds realistischer. Weijland: „Als je het niet kent, zal je twee keer moeten kijken om te zien dat het geen echte voetbalwedstrijd is”.

Door die verbeteringen schuurt ook de voorspelling over het wereldkampioenschap steeds meer aan de werkelijkheid. Zo wist EA Sports de vorige twee wereldkampioenen te voorspellen: Spanje in 2010 (de virtuele eindstrijd was alleen niet tegen Nederland) en in 2014 Duitsland (na een finale tegen Brazilië in plaats van Argentinië). EA heeft het dus niet altijd bij het rechte eind, zo bewezen ze ook in 2006. Toen zou Tsjechië wereldkampioen worden, maar het overleefde in het echt de groepsfase niet.

„Uiteindelijk is niets zo onvoorspelbaar als voetbal”, zegt Weijland. „Anders hadden alle gokkantoren ook allang niet meer bestaan.”