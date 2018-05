De koningin is terug, en iedereen kijkt mee

Serena Williams staat op baan vier te trainen, zondagochtend op Roland Garros. Peinzende blik, ze beweegt stram. Op een bankje kijkt Alexis Ohanian toe. De Amerikaanse internetondernemer, medeoprichter van nieuwswebsite Reddit, trouwde vorig jaar met Williams. Ze kregen een dochter, Alexis Olympia.

Ohanian (35) – sneakers, joggingbroek, T-shirt – loopt even later verdwaald rond op het tennispark. „Vader en echtgenoot zijn”, zegt hij, gevraagd naar zijn veranderde leven. „I’m off duty now” – hun kind verblijft in het hotel.

‘The Queen is back’, staat op de bushaltes in Parijs. Dinsdag keerde Serena Williams terug op het podium van de grand slams, hier op Roland Garros, dat ze drie keer won. Het moest van diep komen tegen de Tsjechische Kristyna Pliskova: 7-6, 6-4. Donderdag treft ze in de tweede ronde de Australische Ashleigh Barty.

Het is een fascinerende operatie, de rentree van Serena Williams. Op 36-jarige leeftijd poogt ze na een onderbreking van meer dan een jaar, vanwege de zwangerschap, nog eenmaal het vrouwentennis naar haar hand te zetten. Januari 2017 kwam ze voor het laatst in actie op een grand slam: ze won de Australian Open, toen ze al acht weken zwanger was.

De power is er nog, de slagen ook, de vechtlust eveneens, bewees ze dinsdag. Het vuur in haar ogen is nog zichtbaar – en ze schreeuwt als vanouds. Wel oogt ze, op het veeleisende gravel, kwetsbaar met haar mindere dynamiek en loopvermogen.

Haar aura is tastbaar

Haar eerdere comeback in maart, bij de toernooien in Indian Wells en Miami, verliep teleurstellend. Ze won twee duels, verloor er twee. Ze was roestig, grossierde in fouten. „Serena kwam duidelijk te vroeg terug”, zei haar Franse coach Patrick Mouratoglou op de website van vrouwentennisorganisatie WTA. Ze was verre van fit, wat mede een gevolg was van de levensbedreigende complicaties rond haar bevalling.

Nu, de hernieuwde poging in Parijs. Haar aura is tastbaar, dinsdagavond in de persruimte. Ze straalt, is ontspannen, lacht veel, praat uitgebreid over haar dochter, over de lichamelijke problemen. Ze maakt de tongen los door in het duel gekleed te gaan in een opvallende zwarte catsuit, met rode lint om haar middel.

Het is zoals ze is, Serena Williams, uitdagend, de grenzen opzoekend, vaak verleggend. „Ik voel me erin als een krijger”, zegt ze over haar nieuwe outfit. Een soort „koningin van Wakanda”, een fictieve natie in het Marvel Universum, bekend van de Marvel Comics, met het personage Black Panther. Williams: „Ik wilde altijd al een superheld zijn en dit is een soort van manier om dat te zijn.”

Hoewel het vooral een publiciteitsstunt lijkt van kledingsponsor Nike, vertelt Williams dat het pak ook staat voor meer: voor werkende moeders die zich door het leven slaan. „Het voelt alsof dit pak alle vrouwen vertegenwoordigt die mentaal veel hebben meegemaakt, fysiek met hun lichaam terugkwamen, vertrouwen hebben en in zichzelf geloven.”

Kosmos Serena

Ze is ondernemer, icoon, moeder, zus van en tennisprof ineen. ‘Kosmos Serena’, kopte Süddeutsche Zeitung afgelopen weekend. HBO maakte een vijfdelige serie met haar, ‘Being Serena’, waar ze tot in de verloskamer wordt gevolgd. Haar leven – haar gezin, het tennis, de worstelingen, de vreugde – het is een soort live realityshow, de afgelopen maanden. Veel wordt gedeeld. Baby Olympia, negen maanden oud, heeft al een eigen Instagram- en Twitteraccount.

Tennis is op de tweede plaats gekomen. In een interview met The New York Times zei Williams dat ze niet langer dan 24 uur gescheiden is geweest van haar dochter. In Indian Wells zou ze er moeite mee hebben gehad om niet bij haar dochter in de buurt te zijn tijdens wedstrijden. Williams, dinsdag: „Mijn prioriteit is Olympia. Wat er ook gebeurt, dat is mijn prioriteit.”

Plek 451 op wereldranglijst

Er zit een boeiende scene in de serie met coach Mouratoglou. Die wil dat ze een maand weggaat van huis om bij zijn academie in de buurt van Nice te trainen, om fit te worden. Williams, in de serie: „Er is een probleem. Ik ga nergens naar toe zonder Olympia. Alexis werkt in San Francisco, hij komt in de weekenden naar Florida [waar ze wonen], ik kan de baby niet voor een maand meenemen. En het is geen optie dat hij haar voor een maand heeft.” Waarop Mouratoglou, de man waar ze zo succesvol mee is laat in haar carrière, zegt: „Zoek een oplossing.” Uiteindelijk gaat het hele gezin naar Zuid-Frankrijk.

Ze is afgezakt naar plek 451 op de wereldranglijst, al heeft ze een beschermde ranking, zoals alle speelsters die terugkomen na een zwangerschap of zware blessures. Kim Clijsters maakte in 2009 na 28 maanden haar comeback, na de geboorte van haar eerste kind. Bij haar derde toernooi won ze de US Open, gevolgd door nog twee grand slams en het heroveren van de nummer één-positie. Verschil: Clijsters was toen 26.

Williams wordt 37 in september. 23 grandslamtitels won ze, een record in het proftijdperk. Ze speelt voor de eeuwigheid, om te jagen op de 24 slams van de Australische Margaret Court, die dat deels in het amateurtijdperk presteerde. Williams, in de serie: „Ik kom niet terug om terug te komen, ik kom terug om te winnen.”