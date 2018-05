‘Corporatiewoning CO2-neutraal maken kost 52.000 euro’

Om elke corporatiewoning in Nederland in 2050 CO 2 -neutraal te krijgen, zoals is afgesproken in het Energieakkoord uit 2013, is veel geld nodig. Volgens koepelorganisatie Aedes gaat de transformatie van de in totaal 2,1 miljoen corporatiewoningen 108 miljard euro kosten, ofwel 52.000 euro per woning. Dat concludeerde Aedes dinsdag na onderzoek onder haar leden.

Aedes noemt vier manieren om huizen CO 2 -neutraal te krijgen: isolatie binnenshuis, zonnepanelen, een isolatieschil aan de buitenkant van huizen en de bouw van nul-op-de-meter-woningen. Van die laatste categorie komen er 806.000 bij.

Corporaties zullen er jaarlijks 3,4 miljard euro aan kwijt zijn. Wie die grote geldsom gaat betalen, is nog niet duidelijk. „We willen in ieder geval niet dat de huurder gaat betalen voor deze stap”, zegt Aedes-voorzitter Marnix Norder.

Keuzes maken

Ook corporaties kunnen zulke bedragen niet opbrengen, zegt Norder, ondanks de 3,3 miljard euro winst die ze maakten in 2016. Dat komt volgens hem onder meer door de stijgende verhuurdersheffing en aangekondigde belastingen van het kabinet-Rutte III. Die gaan de corporaties volgens Aedes jaarlijks 1,1 miljard euro kosten. Bovendien, stelt Norder, moeten corporaties ook hun woningproductie opschalen en de huren betaalbaar houden. „Dat kunnen we niet allemaal tegelijkertijd opbrengen”, zegt Norder. „Maar als die geplande belastingen van tafel gaan, komen we een heel eind.”

Dat Norder stelt dat verduurzaming en meer nieuwbouw elkaar bijten is opvallend, aangezien afgelopen woensdag de Nationale Woonagenda werd gepresenteerd mét handtekening van Aedes. Volgens dat document moet de nieuwbouwproductie stijgen naar 75.000 per jaar. „We moeten keuzes maken”, zegt Norder daarover. Hij wijst naar het kabinet. „Wij willen best een keuze maken, maar verduurzaming komt voor onze leden vaak pas na betaalbaarheid en beschikbaarheid.”