Blokker lijdt grootste verlies ooit

Blokker Holding heeft in 2017 opnieuw een miljoenenverlies geleden. De winkelketen zag het verlies groeien tot 344 miljoen euro, onder meer door de hoge kosten van de grote reorganisatie die de winkelketen momenteel doorvoert. Evengoed presteerden alle winkelformules in de holding slechter en moest er worden afgeboekt, zo bleek dinsdag bij de presentatie van de jaarcijfers. Over 2016 kwam het verlies uit op 180 miljoen euro, waarop tot de reorganisatie besloten werd.

Een groot deel van het miljoenenverlies schrijft Blokker toe aan de herstructurering, die nog altijd gaande is. De eenmalige kosten komen volgens Blokker uit op 154 miljoen euro. Het uitgangspunt van de reorganisatie is om de focus op Blokker te leggen. Om dit te bereiken werden de winkelformules Xenos en Intertoys afgestoten.

Door het wegvallen van Xenos en Intertoys en de sluiting van andere filialen binnen de holding liep de omzet terug van bijna 2 miljard naar minder dan 1,6 miljard euro. Ook het bedrijfsresultaat (ebitda) verslechterde; van 142 miljoen euro negatief in 2016 daalde het resultaat naar 231 miljoen euro negatief.

‘Voorzichtige signalen dat het beter gaat’

Ondanks het negatieve resultaat ziet de directie van Blokker nog lichtpuntjes. Waarnemend bestuursvoorzitter Michiel Witteveen stelt dat in het laatste kwartaal van 2017 de eerste tekenen zichtbaar waren dat de reorganisatie aanslaat. Er was een omzetgroei en de bezoekersaantallen in de winkels groeiden weer. Ook put Blokker hoop uit de financiële situatie, met onder meer een kredietlijn van 485 miljoen euro en een solvabiliteit van 41 procent. Een solvabiliteit tussen de 25 en 40 procent wordt als gezond beschouwd.

Met de winkelformules Maxi Toys, Marskramer, Big Bazar en het eigen Blokker heeft Blokker Holding in totaal duizend winkels en ruim 8.500 medewerkers. Het bedrijf is in zeven landen actief.