Blokhuis erkent fouten bij darmkankeronderzoek

Ruim zeshonderd mensen die in 2014 en 2015 meededen aan een groot landelijk onderzoek naar darmkanker hebben ten onrechte geen bericht gekregen over de uitslag van hun test. Onder hen waren 35 mensen met bloed in hun ontlasting die advies hadden moeten krijgen over een vervolgonderzoek. Dat schrijft staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid, ChristenUnie) in een brief aan de Tweede Kamer. In totaal deden 1,3 miljoen mensen mee aan het tweejaarlijkse onderzoek.

De 604 deelnemers vergaten in eerste instantie hun test in te sturen. Pas toen in 2016 en 2017 de tweede ronde van het onderzoek was begonnen, stuurden zij de test met een monster van hun ontlasting op. Een laboratorium heeft het wel geanalyseerd, maar de uitslag is vanwege de “afgesloten” ronde niet naar de deelnemers verzonden, schrijft Blokhuis.

Contact opgenomen met alle 604 deelnemers

De fout ontstond omdat het automatiseringssysteem er niet op was ingericht dat mensen na het verstrijken van het onderzoek de test alsnog instuurden. De staatssecretaris “betreurt” dit. Inmiddels is er met alle 604 betrokkenen contact opgenomen. Met de 35 mensen met een ongunstige uitslag is het “zekere voor het onzekere genomen”. Zij hebben allemaal contact gehad met een arts en zijn doorverwezen voor vervolgonderzoek.

Verder is het ict-systeem aangepast zodat mensen altijd een uitslag krijgen wanneer zij een test opsturen. Daarnaast wordt in het voorlichtingsmateriaal extra benadrukt dat de test binnen een bepaalde termijn moet worden opgestuurd.