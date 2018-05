Blok tegen Rusland: geen staat heeft recht te zwijgen

Rusland moet constructief samenwerken om de waarheid achter het neerhalen van vlucht MH17 boven tafel te krijgen. Rusland mag niet langer zwijgen, het moet „licht laten schijnen op de waarheid en haar niet voortdurend met mist verhullen.”

Minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok (VVD) eiste dinsdagavond in de VN-Veiligheidsraad in New York nogmaals volledige medewerking van Rusland. „Als het gaat om de waarheid en de verantwoordelijkheid te achterhalen voor wat gebeurde met MH17 heeft geen staat het recht om te zwijgen.”

Blok was naar New York gevlogen om de statengemeenschap, tijdens een al eerder geagendeerde vergadering over Oekraïne, bij te praten over de ferme stap die Nederland en Australië eind vorige week hebben gezet door Rusland formeel aansprakelijk te stellen in de zaak MH17.

Druk uitoefenen

Sindsdien is Blok onderweg om zo veel mogelijk internationale steun te verwerven, MH17 op de overvolle internationale agenda te houden en zoveel mogelijk druk uit te oefenen op Rusland. Maandag sprak hij met de Europese ministers van Buitenlandse Zaken over de kwestie.

Dinsdag maakte hij handig gebruik van het feit dat Nederland dit jaar tijdelijk lid is van de Veiligheidsraad en daardoor eenvoudiger toegang heeft tot het forum in New York. Vlak na het neerhalen van het toestel van Malaysia Airlines, waarbij 196 Nederlanders om het leven kwamen, nam de Raad al een resolutie aan waarin de gang van zaken werd veroordeeld. Ook Rusland committeerde zich in Resolutie 2166 om mee te werken aan opheldering van het neerhalen. Een poging om een internationaal tribunaal op te richten voor de berechting van de daders werd door een Russisch veto geblokkeerd.

Blok, streng maar geserreerd, legde dinsdag in de Raad uit dat het Joint Investigation Team (JIT) na nauwkeurig onderzoek heeft vastgesteld dat de raket die het toestel neerhaalde een Boekraket was van het Russische leger. Terwijl zijn duimen snel rondmaalden onderstreepte de minister dat die conclusie niet lichtvaardig was getrokken, maar na „intensieve, diepgaande studie en analyse”. Vorige week maakte het JIT bekend, „op basis van juridisch solide en overtuigend bewijs”, dat de Boek oorspronkelijk hoorde bij de 53ste luchtafweerbrigade van het Russische leger.

Vernietiging

„Na vier jaar vernietiging heeft Oekraïne recht op vrede. Duurzame vrede”, zei Blok tot slot. „De slachtoffers van vlucht MH17 verdienen rechtvaardigheid.”

De diplomatieke vertegenwoordiger van de Russische Federatie zou later dinsdagavond nog het woord krijgen. De Russische minister van Buitenlandse Zaken, Lavrov, zei dinsdag dat het niet gepast is dat Nederland en Australië Rusland ultimatums stellen.