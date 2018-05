200 euro boete voor bedreigers anti-Zwarte Piet-activist

Drie mannen die via Facebook anti-Zwarte Piet-activist Quinsy Gario hebben bedreigd krijgen 200 euro boete. Dat heeft de rechtbank van Amsterdam besloten, nadat het Openbaar Ministerie boetes van 200, 250 en 300 euro had geëist, bevestigt een woordvoerder. Voor één bedreiger is de boete voor de helft voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar. De mannen stuurden berichten naar Gario via Facebook, waarin onder meer werd geschreven dat Gario “afgeschoten” moest worden.

Eén verdachte bekende, en verklaarde dat hij handelde uit impuls. Hij betuigde spijt tijdens de behandeling van de rechtszaak. De twee anderen beweerden dat hun Facebookaccounts waren gehackt toen de dreigteksten werden verstuurd. Of de zwaarte van de straffen daarom ook verschilt, kon de woordvoerder nog niet zeggen.

Negentien dreigberichten onderzocht

Gario, dichter en kunstenaar, ontving in 2014 achthonderd dreigberichten en beledigende teksten via Facebook. Nadat hij aangifte had gedaan, besloot het OM negentien daarvan nader te onderzoeken. Uiteindelijk werden vijf verdachten aangemerkt. Eén zaak werd geseponeerd, de vijfde verdachte moet nog voor de rechter verschijnen.

De overgebleven zaken liepen vertraging op, omdat binnen het OM een verschil van inzicht ontstond over de manier waarop die behandeld moesten worden, schrijft persbureau ANP. Ook zou Gario hebben geweigerd computers en wachtwoorden af te staan.

‘Zwarte Piet is racisme’

Volgens Gario is Zwarte Piet een racistisch figuur. Hij verzon met Jerry Afriyie de actie ‘Zwarte Piet is racisme’. Die begon in 2011 als performance art-project. Vorig jaar sloten tweehonderd BN’ers zich bij de actie aan. Ze verspreidden foto’s van zichzelf waarop ze een T-shirt droegen met de tekst ‘Zwarte Piet is racisme’.

In 2016 zei Gario over zijn kunst in NRC: