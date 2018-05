Tweede vermiste duiker gevonden in Zeeland

De tweede sportduiker die afgelopen weekend vermist geraakt was in Zeeland, is maandagmiddag teruggevonden in een duikwrak. Zijn identiteit is nog niet vastgesteld, meldt de politie. Duikers van de marine zijn overgegaan tot berging.

Het tweetal ging zaterdagmiddag duiken bij Scharendijke in het Grevelingenmeer, maar kwam vervolgens niet meer boven water. Er werd zonder succes zaterdagavond en zondag gezocht door de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij en de brandweer, waarna de marine werd ingeschakeld om te zoeken op grotere diepte in een scheepswrak.

Zondagavond werd de eerste duiker al teruggevonden in het wrak. De politie doet op verzoek van de nabestaanden geen uitspraken over zijn identiteit. Een van de twee mannen was een ervaren duikinstructeur. Onderzoek naar de toedracht van het incident is nog bezig.

Le Serpent

Hoewel dodelijke ongevallen niet ongebruikelijk zijn bij sportduiken, gebeurt het niet vaak dat twee duikers tegelijkertijd omkomen. Waarschijnlijk werden de twee duikers teruggevonden in het wrak van Le Serpent, een in Frankrijk gebouwd schip dat op ongeveer 25 meter diepte ligt. Het wrak is speciaal aangepast zodat het veilig is voor sportduikers.

Het Grevelingenmeer is een populair duikgebied waar jaarlijks 800.000 tot een miljoen duiken gedaan worden.