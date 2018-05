Shell noemt eisen Milieudefensie onterecht

Shell vindt de eisen van Milieudefensie ongegrond. De milieuorganisatie wil dat het oliebedrijf zijn beleid aanpast, maar volgens Shell worden er al maatregelen genomen om klimaatvriendelijker te werken. Ook vindt het concern de eisen die Milieudefensie in april opsomde in een conceptdagvaarding, niet terecht.

Milieudefensie wil Shell via de rechter dwingen klimaatvriendelijker beleid te voeren. Volgens de organisatie heeft het olieconcern de eigen activiteiten nog niet voldoende in lijn gebracht met de richtlijnen van het klimaatakkoord van Parijs uit 2015. Daarin werd afgesproken dat de opwarming van de aarde onder twee graden zou worden gehouden. De producten van Shell veroorzaken ongeveer 2 procent van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen en dragen daarmee ook bij aan de klimaatverandering.

Nederlanders sluiten zich aan bij rechtszaak

Milieudefensie eist dat het bedrijf in 2050 geen broeikasgassen meer uitstoot. Verder moet Shell de investeringen in olie en gas afbouwen, vindt de organisatie. Volgens Shell zijn deze eisen niet terecht: het concern zegt het klimaatakkoord van Parijs te ondersteunen en te werken aan vermindering van de uitstoot. Niet alleen is Shell het oneens met de eisen van Milieudefensie, het bedrijf vindt ook dat de rechtsgang niet het juiste middel is om verduurzaming voor elkaar te krijgen.

In een geschreven verklaring zegt Milieudefensie maandag dat Shell niet ingaat op de eisen en argumenten van de organisatie. “Deze reactie laat zien dat ze niet van plan zijn om het klimaatakkoord serieus te nemen”, aldus directeur Donald Pols. Milieudefensie ziet zich daardoor genoodzaakt de rechtszaak tegen Shell door te zetten.

Milieudefensie had Shell acht weken de tijd gegeven voor een reactie. In die periode hebben zich meer dan 11.000 mensen gemeld die samen met de organisatie naar de rechter zouden willen stappen. Woensdag verloopt de gestelde termijn.