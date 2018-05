Reclassering overweegt gevaarlijke cliënten te weigeren

Reclassering Nederland overweegt cliënten te weigeren die een serieus gevaar vormen voor de veiligheid van medewerkers. Dat zegt vertrekkend bestuursvoorzitter Sjef van Gennip in een interview met de Volkskrant maandag.

Wanneer veroordeelden of verdachten zich schuldig maken aan doodsbedreigingen, of zelf op een dodenlijst staan, vindt Van Gennip het niet meer de verantwoordelijkheid voor reclasseringswerkers die cliënten te behandelen. “Ik wil het risico niet lopen dat onze reclasseringswerkers overhoop worden geschoten.”

‘Lastig moreel dilemma’

De reclassering heeft de plicht om alle opdrachten van rechters en het Openbaar Ministerie uit te voeren. Het is dus zeer de vraag hoe de organisatie cliënten wil gaan weigeren, en Van Gennip noemt het een lastig moreel dilemma. Reclassering Nederland moet nog onderzoeken of het mogelijk is, een woordvoerder spreekt van “een hele grote stap”.

Volgens het hoofd van de reclassering verharden Nederlandse criminele jongeren en is het probleem de afgelopen jaren toegenomen. Medewerkers zijn het doelwit van geweld of worden zelfs bedreigd. Ook worden bijvoorbeeld binnen de ‘mocro-oorlog’ soms meedogenloze liquidaties uitgevoerd. Medewerkers voelen zich bij de behandeling van gedetineerden uit die contreien niet veilig. De woordvoerder van de reclassering heeft nog geen cijfers van het aantal incidenten de afgelopen jaren.

Als een cliënt te gevaarlijk is, wil Van Gennip de opdracht “als onuitvoerbaar teruggeven aan het Openbaar Ministerie”. Momenteel worden gevaarlijke verdachten en veroordeelden soms al niet meer thuis bezocht of uitgenodigd op het kantoor van de reclassering.