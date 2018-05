Raad voor Cultuur adviseert fusie oostelijke orkesten

In een maandag aan minister Van Engelshoven (Cultuur, D66) aangeboden advies spreekt de Raad voor Cultuur zich positief uit over het plan dat het Gelders Orkest uit Arnhem en Het Orkest van het Oosten uit Enschede hebben opgesteld voor één fusieorkest voor de regio Oost-Nederland.

Deze nieuwe organisatie moet vorm krijgen per 1 september 2019. De Raad ziet een positieve toekomst voor de nieuwe organisatie en adviseert de minister daarom haar subsidierelatie met de twee orkesten per 1 september 2019 voort te zetten in de nieuwe, gefuseerde organisatie.

De Raad stelt hieraan wel de voorwaarde dat voor de langere termijn ook de provincies Gelderland en Overijssel aan dit fusieorkest structureel, en in hogere mate, gaan bijdragen. Zo kan „een gezonde, duurzame muziekorganisatie ontstaan, die bijdraagt aan een veelzijdig muziekklimaat voor de ruim 3 miljoen inwoners van de regio Oost.”

Het nieuwe orkest zal samenwerken met regionale cultuurpartners – van de Reisopera (Enschede) tot Zwarte Cross (Lichtenvoorde) en amateurs. Ook de musici krijgen een ruimere taak dan alleen het spelen van symfonische concerten. Ze kunnen worden ingezet voor allerlei projecten: van kamermuziek tot educatie en experiment.