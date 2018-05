Pro-Koerdische partij in Turkije boos om verplaatsen stembureaus

Een voorgenomen verplaatsing van stembureaus in Turkije heeft voor onvrede gezorgd bij de pro-Koerdische oppositiepartij HDP. Die vreest door de maatregel benadeeld te worden bij de parlementsverkiezingen van volgende maand, meldt persbureau Reuters maandag.

De verplaatsingen, maandag aangekondigd door de hoogste Turkse kiesraad, gaan vooral plaatsvinden in het zuid-oosten van Turkije, waar veel Koerden wonen. Bij elkaar tellen de gebieden in kwestie zo’n 144.000 stemgerechtigden. Hoeveel stembureaus er precies van plaats gaan veranderen, zei de kiesraad niet.

Volgens de regerende AK-partij van president Erdogan is het nodig om de stemlokalen elders onder te brengen, omdat anders de kans bestaat dat kiezers worden geïntimideerd. De verboden Koerdische partij PKK zou burgers kunnen dwingen hun stem uit te brengen op de HDP. Twee maanden geleden nam het Turkse parlement een wet aan die de kiesraad de mogelijkheid geeft stembureaus te verplaatsen.

‘Stembussen verplaatst naar AK-partij-dorpen’

De HDP denkt dat de verplaatsingen bovenal een poging zijn om haar bij de aanstaande stembusgang uit het parlement te houden. “Wij zien dat de stemlokalen vooral verdwijnen uit dorpen waar de HDP tussen de 75 en 80 procent van de stemmen krijgt”, zegt een woordvoerder van de partij. “In de dorpen waar de stembussen naartoe worden verplaatst, stemt 75 à 80 procent van de mensen juist op de AK-partij.”

Lees ook dit stuk van correspondent Toon Beemsterboer: De Turkse oppositie gaat de verkiezingen in met de slogan ‘‘We hebben genoeg van Erdogan’. Ironisch genoeg heeft de president zelf de inspiratie geleverd voor die leus.

Bij de laatste parlementsverkiezingen, in 2015, behaalde de HDP bijna 11 procent van de stemmen. De kiesdrempel ligt in Turkije op 10 procent. “144.000 stemmers vormen dus een hoeveelheid die de uitkomst van de verkiezingen aanzienlijk kan beïnvloeden”, aldus de HDP-woordvoerder. Als de HDP de kiesdrempel niet haalt, worden haar stemmen verdeeld over andere partijen. De AK-partij zou op die manier een grotere kans maken om haar huidige meerderheid te behouden.

De Turken zouden eigenlijk pas volgend jaar gaan stemmen, voor het parlement én voor het presidentschap. Vorige maand schreef Erdogan echter vervroegde verkiezingen uit. Die staan gepland voor 24 juni. Grondwetswijzigingen die Erdogan meer macht geven en pas na de verkiezingen ingaan, worden daardoor eerder van kracht.