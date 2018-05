Politie Bangladesh doodt 86 verdachten van drugshandel

De politie in Bangladesh heeft sinds het begin van een overheidscampagne tegen drugs deze maand 86 vermoedelijke drugshandelaren gedood. Zevenduizend mensen zijn gearresteerd. Mensenrechtenactivisten maken zich zorgen dat de antidrugsmaatregelen leiden tot een war on drugs zoals die op de Filippijnen woedt, waarin in bijna twee jaar duizenden drugsverdachten zijn gedood, schrijft persbureau Reuters.

Half mei kondigde de Bengaalse premier Sheikh Hasina aan dat de strijd tegen drugshandelaren zou worden opgevoerd. De antidrugscampagne moet de handel in de zogenoemde ‘yaba’-pillen tegengaan. Jaarlijks zou daar drie miljard dollar in omgaan. Volgens The Guardian waren er vrijdag na tien dagen al 52 mensen gedood.

“We hebben islamitisch extremisme aangepakt”, zei Hasina vorige week. “Nu gaan we het land beschermen tegen het gevaar van drugs.” Ze zette hiervoor de RAB in, de elite-eenheid van de politie met een dubieuze reputatie op het gebied van mensenrechten.

Rohingya

“De drugshandel is de laatste tijd gegroeid”, zei Devdas Bhattacharya van de Bengaalse politie tegen Reuters. “We denken dat burgers gewaarschuwd moeten worden en gemotiveerd moeten worden om er iets tegen te doen. Het proces gaat door totdat de drugshandel volledig is uitgeroeid.”

Volgens Bangladesh heeft de drugshandel geprofiteerd van de komst van Rohingya-vluchtelingen uit buurland Myanmar. De drugs worden over de grens gesmokkeld. Rohingya zeggen volgens Reuters zelf dat jongeren in de criminaliteit worden gedwongen omdat ze niet legaal kunnen werken of geen toegang hebben tot hulp.

Mensenrechten

Mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch (HRW) heeft kritiek op de overheidscampagne tegen drugs en vreest dat Bangladesh in de voetsporen treedt van de Filippijnen. Daar mag de politie ‘verdachten’ van drugshandel of -gebruik zonder pardon doden, wat volgens HRW al meer dan 12.000 keer is gebeurd sinds juli 2016. “De regering van Sheikh Hasina zegt dat ze de mensenrechten beschermt, dus zou ze een voorbeeld moeten stellen in plaats van vergeleken te willen worden met een verkeerd regime”, zei de HRW-vertegenwoordiger voor Zuid-Azië Meenakshi Ganguly volgens Reuters.

Volgens het hoofd van RAB, Mufti Mahmud Khan, zijn de 86 doden gevallen in zelfverdedigingsacties van de politie. Ganguly van HRW roept de regering van het land echter op gehoor te geven aan de zorgen van familieleden en activisten dat de doden zijn gevallen bij buitengerechtelijke executies. Zo zei een familielid van een slachtoffer tegen The Guardian dat zijn broer nog nooit drugs had aangeraakt en was gedood omdat hij lid was van de studentenafdeling van de oppositiepartij BNP. Een ander slachtoffer zou nog hebben geleefd bij de arrestatie. Activist Pinaki Bhattacharya zei tegen de Britse krant dat de politie “een sfeer van terreur” veroorzaakt: “Ze spelen rechter, jury en beul.”

De minister van Binnenlandse Zaken Asaduzzaman Khan verwierp deze beschuldiging en zei dat tientallen politieagenten gewond zijn geraakt tijdens de drugsbestrijdingsacties. “We zijn vastbesloten onze jongere generatie te redden van de vloek van drugs.”