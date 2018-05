Als je wilt begrijpen waarom de huizenprijzen in Rijswijk het afgelopen jaar harder zijn gestegen dan in Den Haag, hoef je maar te kijken op Funda. Hoewel de randgemeente van de Hofstad ruim 26.000 woningen telt, staan er op de woningssite slechts 127 koophuizen te koop.

Het tekort aan woningen in de grote steden in Nederland heeft geleid tot grote prijsstijgingen: in de vijftien grootste steden van het land gingen de prijzen in vijf jaar gemiddeld met 40 procent omhoog, zo heeft Calcasa, dat zich bezighoudt met waardetaxaties van huizen, becijferd in een nieuw rapport.

De afgelopen jaren breidden die oplopende prijzen zich als een olievlek uit over randgemeenten als Almere, Amstelveen, Pijnacker, Zeist, Bunnik, Barendrecht en Lansingerland. In de randgemeenten van de vier grote steden Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag stegen de prijzen in vijf jaar met 34 procent, ten opzichte van 25 procent in de rest van Nederland. „De afgelopen jaren zijn de prijzen in de grote steden relatief harder gestegen dan elders”, zegt commercieel directeur Rogier van der Hijden van Calcasa. „Nu beginnen de randgemeentes dat verschil goed te maken.”

Fijn voor woningverkopers, maar minder voor woningzoekenden, en dan met name starters of mensen die een groter huis willen. „Kopers worden steeds verder weggeduwd van waar ze willen wonen, of van wat voor huis ze willen hebben”, zegt Van der Hijden.

Rijswijk is, net als bijvoorbeeld Almere en Tynaarlo onder Groningen, een extreem geval: het afgelopen jaar stegen de prijzen er harder dan in de nabijgelegen stad zelf. Al was het in Rijswijk (13 procent) maar net meer dan in Den Haag (12,9 procent). Rijswijkse woningen zijn inmiddels bijna net zoveel waard als Haagse: 257.000 om 266.000 euro. Een gemiddelde woning in Nederland kost tegenwoordig 273.000 euro.

Gebrek aan gezinswoningen

Een van de redenen dat de huizen in Rijswijk zo in waarde toenemen, is het gebrek aan gezinswoningen in Den Haag. „En er komt de komende jaren nauwelijks nieuwbouw van dit type bij in de stad”, zegt Robert Kuiper van Frisia Makelaars in Den Haag. Mensen kijken daarom net buiten de stadsgrenzen voor een woning met een tuin en genoeg ruimte voor kinderen.

Daar komt nog eens bovenop dat ook in Rijswijk de gezinswoningen schaars zijn. „Zo wordt de druk op de lokale woningmarkt extra hoog”, zegt Gert-Jan Olsthoorn van Olsthoorn Makelaars, een van de grootste makelaarskantoren uit de regio. Hij had Rijswijkse woningen die van het dieptepunt van de crisis tot vandaag de dag van 230.000 euro naar drie ton stegen. „Er zijn ook veel energievriendelijke woningen neergezet. Die zijn de laatste jaren, onder meer door het gasbesluit en de gevolgen daarvan, extra aantrekkelijk geworden.”

Ook beleggers en investeerders hebben zich inmiddels gemeld in de Haagse randgemeente, zegt Peter-Paul Bijlstra van O&V Makelaars. „De prijzen stegen elders zo hard dat ze Rijswijk in het vizier kregen.” Zo kocht de vastgoedtak van Delta Lloyd, inmiddels overgenomen door NN Group, in oktober vorig jaar 120 huurwoningen in het voormalige hoofdkantoor van de Belastingdienst in Rijswijk, dat nu wordt getransformeerd. Bijlstra: „Hier krijg je op dit moment nog goed waar voor je geld, en dat zie je.”