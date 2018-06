Tien zomertips voor opera- en balletfans

Liefdestragedies Het Nationale Ballet brengt deze maand Tristan + Isolde, een grote klassieke liefdestragedie. Choreograaf David Dawson koos niet voor de muziek van Wagner, maar vroeg Szymon Brzoska een nieuwe compositie te maken. Bij De Nationale Opera gaat het stuk van George Benjamin, Lessons in Love and Violence, in première. Een koning moet kiezen tussen liefde en politiek. Hij stort zijn land in een burgeroorlog en zijn vrouw en zoon keren zich tegen hem. Tristan + Isolde, 13 t/m 26 juni, Lessons in Love and Violence, 25 juni t/m 5 juli. Nationale Opera & Ballet, Amsterdam.

Urban dance In Frankrijk is de urban dance al zo’n dertig jaar een reguliere theatervorm. Het land loopt ook voorop in de ontwikkeling van het genre. Nu is Kata door Compagnie Par Terre te zien bij het Holland Festival. Anne Nguyen toont hiphop als bewegingstaal, zuiver en zonder effectbejag. 7 juni t/m 1 juli. Stadsschouwburg Amsterdam. Benieuwd naar de culturele hoogtepunten van deze zomer? Zoek ze op in onze cultuuragenda.

Tijdreis Van Luijk presenteert het leven als een tijdreis. In Yonder volg je de reis van één man, in een decor met een intrigerend lichtontwerp dat het gevoel voor tijd en ruimte verstoort. Van Luijk bewerkte deze succesvolle voorstelling speciaal voor de Parade. 8 juli t/m 2 september. De Parade, diverse locaties.

Zauberflöte De Holland Opera brengt de voorstelling Zauberflöte Requiem. In samenwerking met onder andere het Carthago Consort en Mr. Beam wordt het verhaal over angst voor de dood verteld. Daarnaast gaat het stuk over het verlangen naar onvoorwaardelijke liefde. 21 augustus t/m 8 september. Werkspoorkathedraal, Utrecht.

Zomernacht Summernight at the Opera: Verdi, Puccini en meer. ‘Een emotionele achtbaan van jewelste’, zo wordt deze avond, samengesteld door De Nederlandse Reisopera, aangekondigd. De Philharmonie Südwestfalen, onder leiding van Kazem Abdullah, brengt met zangers als Oleksandr Pushniak en Nadine Koutcher aria’s en duetten. 1 juli, Concertgebouw Amsterdam.

Aida Opera Spanga presenteert Aida, Verdi’s meesterwerk, dat in de regie van Corina van Eijk wordt omgetoverd tot een multimediaspektakel. Het decor bestaat uit drie videoschermen die verschillende werkelijkheden geruisloos in elkaar laten overlopen, waardoor de balans tussen ‘echt’ en ‘virtueel’ vervaagt. 24 juli t/m 13 augustus. Weststellingwerf, Friesland. Operaregisseur Lotte de Beer wil een alternatieve versie van Mozarts Toverfluit, eentje zonder racisme, kolnialisme en seksisme: ‘Halverwege dacht ik: wat stáát hier in godsnaam?’

Danswedstrijd Waarom is er in Nederland eigenlijk geen choreografiecompetitie, zoals in bijna alle andere Europese landen? Dat vroegen twee ‘veteranen’ van Scapino Ballet Rotterdam zich af en daarom vindt dit jaar de eerste Nederlandse choreografiecompetitie plaats: Rotterdam International Duet Choreography Competition. Thema: het duet. Deelnemers uit zestien landen strijden om 100.000 euro, te besteden aan een nieuwe choreografie. 21 t/m 23 juni, Theater Rotterdam.

Inoah Inoah door Bruno Beltrão/Grupo de Rua is prachtig en eigentijds. De Braziliaan Beltrão houdt in Inoah een pleidooi voor bewegingsvrijheid, tegen de achtergrond van de huidige massamigratie en de daarmee samenhangende problematiek. 23 augustus t/m 2 september Noorderzon festival, Groningen.

Gala aan zee Sopraan Eva-Maria Westbroek en tenor Frank van Aken stonden al vaker samen op de planken – in New York, Bayreuth en Dresden. Nu staan ze in hun woonplaats Scheveningen in de Kurzaal en zingen onder anderen Verdi, Puccini en Mascagni. 17 juni, Kurhaus, Scheveningen.