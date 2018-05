Oligarch Abramovitsj krijgt Israëlisch paspoort

De Russische oligarch en eigenaar van voetbalclub Chelsea Roman Abramovitsj wordt Israëlisch staatsburger. Dat heeft het Israëlische ministerie van Binnenlandse Zaken bevestigd aan lokale media. Het Britse visum van de miljardair, dat vorige maand verliep, werd om onduidelijke redenen maar niet verlengd. Abramovitsj verhuist naar Tel Aviv en wordt de rijkste inwoner van Israël, schrijft The Times of Israël.

Abramovitsj is Joods. Hij heeft een identiteitskaart ontvangen op basis van de Wet op de terugkeer, die het mogelijk maakt dat Joden staatsburger van Israël worden. Volgens Israëlische media kwam Abramovitsj maandag al aan op het vliegveld Ben Gurion in Tel Aviv. Hij zou een voormalig hotel hebben gekocht van Gal Gadot, een Israëlisch model en Hollywood-actrice.

Diplomatieke spanningen

Afgelopen maanden liepen de spanningen tussen Rusland en het Verenigd Koninkrijk hoog op na de vergiftiging van dubbelspion Sergej Skripal en zijn dochter. Premier May beschuldigde Rusland van de zenuwgasaanval, maar Moskou ontkent elke betrokkenheid. Of de visumproblemen verband houden met de diplomatieke ruzie, is niet bekend.

Abramovitsj kocht Chelsea in 2003 en heeft volgens Forbes een vermogen van 11,5 miljard dollar (bijna 10 miljard euro). Het is nog niet duidelijk welke gevolgen zijn verhuizing heeft voor zijn toekomst bij de club. Hij miste deze maand al de door Chelsea gewonnen FA Cup-finale tegen Manchester United, al was hij sowieso nog maar sporadisch aanwezig bij wedstrijden.

Volgens The Guardian zouden Britse autoriteiten Abramovitsj hebben gevraagd om aanvullende financiële informatie voor de verlenging van zijn visum. Joden die ‘terugkeren’ naar Israël zijn tien jaar vrijgesteld van belasting in Israël en hoeven de herkomst van hun vermogen niet te verantwoorden, volgens The Times of Israël.