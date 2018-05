Malinese ‘Spiderman’ redt peuter, krijgt Franse nationaliteit en baan

De Parijse ‘Spiderman’ die zaterdagavond via balkons een flatgebouw opklom om een kind te redden, blijkt de 22-jarige illegaal in Frankrijk verblijvende Malinees Mamoudou Gassama. De alom geprezen „held” werd maandagochtend op het Élysée ontvangen door president Emmanuel Macron. Die beloonde hem niet alleen met een medaille en een diploma voor zijn „moed en zelfopoffering”, maar ook met een verblijfsstatus en een baan bij de Parijse brandweer. Hij kan nu de Franse nationaliteit aanvragen.

Vrijwel de gehele Franse politieke klasse pleitte er na de heldendaad voor om Gassama te naturaliseren.

Gassama aarzelde naar eigen zeggen geen moment toen hij het jongetje over een balkon op de vierde etage van een flatgebouw zag bungelen. Hij trok zich onder gejoel en getoeter van andere passanten in het achttiende arrondissement met blote handen op aan de gevel en sjorde bij het bewuste balkon het kind los en bracht het in veiligheid. „Pas daarna begon ik vreselijk te trillen”, zei hij maandagochtend op de Franse televisie. Het kind van vier jaar oud was alleen thuisgelaten. Zijn vader is gearresteerd.

Bekijk hieronder de video waarin Gassama de peuter redt:



Daad van enorme moed

„Het is een daad van enorme moed, trouw aan de waarden van solidariteit van onze republiek, die hem de deuren moet openen tot onze nationale gemeenschap", schreef regeringswoordvoerder Benjamin Griveaux op Twitter. „Mededeling aan hen die de hele dag op migranten spugen", voegde de Parijse communistische wethouder Ian Brossat daaraan toe.

Zelfs het rechts-populistische Front National, dat immigratie wil „stoppen”, steunt het toekennen van de Franse nationaliteit aan de in september gearriveerde Malinees. „Er zijn niet veel [migranten] die het verdienen, dus als iemand het wel verdient moet je hem die geven”, zei parlementslid Gilbert Collard.