‘Leider Tsjetsjenië wil Russische kinderen uit kalifaat helpen’

Ramzan Kadyrov, de leider van de autonome Russische deelrepubliek Tsjetsjenië, wil in Irak en Syrië geboren kinderen van Russische strijders repatriëren. Volgens The Moscow Times wil hij de kinderen identificeren met behulp van DNA-gegevens.

Kadyrov schreef op het Russische sociale medium VK over zijn plan om in de deelrepubliek DNA te verzamelen en die gegevens te gebruiken om de verwantschap van kinderen in het voormalige kalifaat vast te stellen. Kinderen die zo kunnen worden geïdentificeerd, kunnen volgens hem gemakkelijker naar Rusland worden gebracht en de Russische nationaliteit krijgen.

Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken maakte in april bekend dat naar schatting zo’n vijftig tot zeventig Russische vrouwen en zeker honderd kinderen vastzitten in Irak, in onder meer de gevangenis van Bagdad. Een aantal van de vrouwen is levenslang veroordeeld voor terrorisme of betrokkenheid bij een terreurorganisatie en het illegaal oversteken van de Iraakse grens. Zij hadden zich aangesloten bij de terreurgroep Islamitische Staat (IS).

Correspondent Gert van Langendonck woonde een aantal rechtszaken tegen IS-verdachten bij in Irak . Veel van de verdachten waren buitenlanders.

Over de kinderen is volgens het ministerie alleen bekend dat veel van hen geboren waren in Irak en Syrië. Dat maakt het lastig vast te stellen of de kinderen van Russische afkomst zijn, zeker als hun ouders zijn gestorven.

Kadyrov zou met een Russische senator ervoor hebben gezorgd dat alle zaken over Russische kinderen door dezelfde Irakese rechter worden behandeld. Uit zijn bericht wordt niet duidelijk welke procedures er al zijn of nog moeten worden ontwikkeld om de identificatie van de kinderen tot stand te brengen, of hoe het DNA in Tsjetsjenië zelf zal worden verzameld. Kadryov schrijft dat hij het als een heilige plicht beschouwd om het leven van Russen te beschermen.