‘Ik verdien nu meer dan met mijn zaak’

in

‘Ik zou wel honderd jaar kunnen worden in dit beroep. Het is veel leuker dan ik had verwacht. Omdat ik voor verschillende klanten werk en ook zo nu en dan een diepvrieslading vervoer, is elke dag anders en daar houd ik van. Elke dag dezelfde route zou niets voor mij zijn. Als ik een paar weken moet invallen op een vaste route, dan heb ik daar geen problemen mee. Maar dat zou ik niet voor altijd willen. Ik houd van diversiteit in mijn werk.

„Een passie voor transport heb ik altijd al gehad. Toch zit ik pas anderhalf jaar in dit vak. Hiervoor had ik ruim twintig jaar een bloemenzaak. Al deed ik daar natuurlijk ook het vervoer voor. Mijn droom was om een groothandel in bloemen te worden, maar door de economische crisis is het altijd bij een bestelwagen met aanhanger gebleven. Anderhalf jaar geleden verloor mijn vriendin haar baan. We zaten ook nog met twee huizen omdat we onze oude woning nog niet hadden verkocht en al wel een nieuwe hadden. Toen ben ik bij Simon Loos op gesprek gegaan. Mijn bloemenzaak heb ik als digitale webshop aangehouden.

„Inmiddels verdien ik veel meer dan ik destijds met de bloemenzaak verdiende. Toen zat ik op 1.500 euro netto in de maand en nu is mijn basissalaris 2.150 euro, maar door overuren zit ik al snel op 2.700 tot 3.500 euro netto per maand.”

uit

‘Omdat ik nu meer verdien dan vroeger, ben ik ook wat makkelijker geworden met geld uitgeven. Niet dat we van de grote uitgaven zijn, maar als ik nu 100 euro extra besteed, voel ik dat niet direct. Deed ik dat toen ik mijn bloemenzaak nog had, dan moest ik gelijk kijken of we het einde van de maand nog wel konden halen. Ik ga er altijd van uit dat we van mijn basissalaris rond moeten komen. Mijn vriendin heeft geen werk en krijgt alleen een uitkering, dus ze betaalt minder aan de gezamenlijke lasten.

„Al met al hebben we zes jaar met twee woningen gezeten, ons oude huis is pas net verkocht. Het stond onder water in de tijd dat we wilden verhuizen en we raakten het niet kwijt. Dat heeft vooral bij mijn vriendin wel zorgen opgeleverd. Ik geloofde dat het wel goed zou komen. Door het te verhuren konden we toch genoeg geld genereren om uit de kosten te komen.

„Omdat we in Kaatsheuvel wonen zijn we jaarlijks ook wat geld kwijt aan bezoekjes aan de Efteling. Dat wil zeggen: mijn vriendin gaat vaak met haar zus, onze dochter van twee kan nog gratis. Ik ben hier geboren en in mijn jeugd kwam ik dagelijks in het park, dus ik heb er nu wel even genoeg van gezien. Als onze dochter oud genoeg is, nemen we vast wel een abonnement. Nu vind ik dat echt wat te duur.”