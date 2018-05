FIOD onderzoekt corruptie bij dochterbedrijven VolkerWessels

Justitie doet onderzoek naar twee dochterbedrijven van bouwbedrijf VolkerWessels, maakte VolkerWessels maandagavond bekend. Er wordt onderzocht of sprake is geweest van corruptie bij de aanbesteding en de bouw van een brug op het eiland Sint Maarten, bevestigt een woordvoerder van het Functioneel Parket, dat het onderzoek van de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) leidt, aan persbureau ANP en Het Financieele Dagblad. De FIOD was maandagavond telefonisch niet bereikbaar.

“De verdenking is (ambtelijke) corruptie”, zegt de woordvoerder tegen het FD. “Er wordt onderzocht of er steekpenningen zijn betaald in ruil voor het verkrijgen en uitvoeren van opdrachten.”

Het bestaan van het onderzoek kwam aan het licht tijdens een andere civiele procedure afgelopen week over verdachte zaken bij het havenbedrijf van Sint Maarten. Daarin legde het OM ook informatie voor over een strafrechtelijk onderzoek naar dochterbedrijf VCI (Volker Construction International) met betrekking tot de aanbesteding en bouw van de Causeway Swing-brug.

Duurdere variant van de brug

Maandagavond bleek dat ook dochter VSC (Volker Stevin Caribbean) wordt onderzocht. In 2010 begonnen de twee bedrijven met de voorbereidingen voor de bouw van de brug, in 2012 wonnen ze de aanbesteding. In 2013 werd de brug opgeleverd. Volgens VolkerWessels kregen de bedrijven 32 miljoen euro voor het project en leden ze 1,5 miljoen euro verlies. Sinds 2014 zijn VCI en VSC niet meer actief. Het moederbedrijf is zelf ook een onderzoek gestart naar de dochters met behulp van externe experts.

Het OM twijfelt aan de infrastructurele noodzaak van de brug op het eiland en vraagt zich af waarom er is gekozen voor een duurdere variant van het ontwerp. Het Functioneel Parket deed in juni vorig jaar al invallen op Sint Maarten en in Nederland in het onderzoek naar de Causeway Swing-brug.

Een deel van de aandelen van VolkerWessels werd in 2017 naar de beurs gebracht. VolkerWessels was tot 2003 ook een beursgenoteerde onderneming, tot oprichtersfamilie Wessels het bedrijf voor 700 miljoen terugtrok.