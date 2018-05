Econoom Cottarelli wil in Italië overgangskabinet vormen

De econoom Carlo Cottarelli is maandagmiddag door president Mattarella gevraagd te proberen een kabinet te vormen dat ook verkiezingen moet voorbereiden.

In een korte verklaring na zijn gesprek met Mattarella zei Cottarelli dat hij „in erg beperkte tijd” een ministersploeg wil vormen en dat er dan twee opties zijn. Óf hij krijgt het vertrouwen van het parlement, dan zal het kabinet de begroting voor 2019 opstellen en naar verkiezingen begin 2019 toewerken. Óf hij krijgt het vertrouwen niet, dan zal het kabinet toewerken naar verkiezingen „na augustus”.

De 64-jarige Cottarelli heeft een kwart eeuw ervaring bij het Internationaal Monetair Fonds in Washington en heeft in 2013 een eerdere Italiaanse regering geadviseerd over mogelijke bezuinigingen. Hij zei dat hij geen kandidaat zal zijn bij nieuwe verkiezingen en dat hij van zijn ministers hetzelfde zal vragen.

Lega-leider Matteo Salvini schreef op Facebook dat het woord weer aan de Italianen moet zijn: ‘Wij zijn geen slaven van de Duitsers’

Cottarelli wijdde een paar zinnen aan de economische situatie van Italië. Hij wees erop dat de rente op staatsleningen de afgelopen dagen is toegenomen, maar probeerde daarna de markten gerust te stellen: „De Italiaanse economie groeit nog en de overheidsfinanciën zijn onder controle.” Een regering onder zijn leiding zal „verstandig” omgaan met de overheidsuitgaven, zei hij.

Een goede dialoog met de Europese Unie is „essentieel” voor Italië, zei Cottarelli, „maar we kunnen dat beter doen dan in het verleden”.

Cottarelli heeft eerder gezegd dat de Italiaanse overheidsfinanciën ondanks het enorme begrotingstekort van 132 procent op dit moment beheersbaar zijn, maar dat het land financieel niet is voorbereid op onverwachte crises.

Zondag was op de valreep een poging mislukt om een regering te vormen van de Vijfsterrenbeweging en de Lega, twee populistische partijen. President Mattarella maakte gebruik van zijn grondwettelijke recht om de benoeming van een omstreden econoom tot minister tegen te houden, Lega en Vijfsterren wezen de suggestie af om een ander voor te dragen als minister.