Deze in Seoul geboren ‘Clooney’ moet de top gaan redden

„De George Clooney van de buitenlandse dienst,” zo omschreef de toenmalige Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, John Kerry, de immer goed geklede Koreaans-Amerikaanse diplomaat Sung Kim (58) toen hij in 2016 werd benoemd als Amerikaanse ambassadeur in de Filipijnen. Sung Kim is de man die voor Amerika de top van 12 juni tussen de Noord-Koreaanse leider Kim en de Amerikaanse president Trump moet gaan redden, nadat Trump vorige week opeens alles afgeblazen leek te hebben.

Dat Sung Kim zondag is aangekomen in Panmunjom, in de gedemilitariseerde zone aan de grens van de twee Korea’s, om de top voor te bereiden, wordt gezien als een teken dat Trump toch aanstuurt op de historische ontmoeting. „Het is goed dat hij erbij betrokken is,” liet een voormalige Zuid-Koreaanse regeringsmedewerker aan Reuters weten, omdat Sung Kim in het verleden al had laten zien dat hij „bekwaam, evenwichtig en voorzichtig is.” En omdat hij „ een grondige dossierkennis heeft en de Noord-Koreanen goed kent. Bovendien beschikt hij over een gezonde dosis scepsis.”

De diplomatie zit de onkreukbare Sung Kim in het bloed. Zijn vader was eveneens diplomaat, zij het in Zuid-Koreaanse dienst. Het dagblad Hakyoreh meldt dat zijn vader in 1958 werd ontvoerd door een gewapende Noord-Koreaan aan boord van een vlucht van Korea National Airlines naar de Zuid-Koreaanse havenstad Busan. Na drie weken werd hij weer vrijgelaten.

Sung Kim werd twee jaar na de ontvoering geboren in Seoul, groeide vanaf zijn dertiende op in Los Angeles, om in 1980 Amerikaans staatsburger te worden. Na een rechtenstudie werd hij officier van justitie. Vervolgens kwam hij terecht bij het Bureau of East Asian and Pacific Affairs van het ministerie van Buitenlandse Zaken, om daarna carrière te maken in de diplomatieke dienst. In 2011 werd hij door president Obama benoemd tot ambassadeur in Zuid-Korea.

Saillant detail was dat senator Jon Kyl de nominatie aanvankelijk tegenhield, omdat hij vraagtekens plaatste bij de Amerikaanse houding ten opzichte van Noord-Korea. Obama sloot in die dagen een ontmoeting met Kim niet uit.

Sung Kim heeft niet alleen Koreaanse wortels, hij was ook actief betrokken bij de onderhandelingen over kernwapens van Noord-Korea en maakte deel uit van de ‘Six Party Talks’ – gesprekken tussen de Korea’s, de VS, Rusland, China en Japan die plaatsvonden nadat Noord-Korea in 2003 uit het non-proliferatie verdrag was gestapt. Sung Kim „werkt hard, is intelligent en bovendien altijd bescheiden gebleven” aldus Kerry, „en dat is knap als je vergeleken wordt met George Clooney.”