De feel good story van een Argentijnse nobody

Het verhaal is er, nu de verfilming nog.

Donderdag werd de Argentijnse tennisser Marco Trungelliti (28), nummer 190 van de wereld, uitgeschakeld in de derde en laatste ronde van het kwalificatietoernooi van Roland Garros. Vrijdagavond vloog hij vanuit Parijs naar Barcelona, zijn woonplaats. Zaterdag zat hij aan de barbecue, bracht de avond door met zijn familie die over was vanuit Argentinië – zijn broer, moeder en oma. Ze hadden een auto gehuurd, zouden naar het strand gaan, andere steden bezoeken.

Veel afmeldingen

Door de vele afmeldingen was er een mogelijkheid dat Trungelliti alsnog zou instromen in de eerste ronde van het hoofdtoernooi, als zogeheten ‘lucky loser’. Zondag trok de Australiër Nick Kyrgios zich terug. De eerstvolgende plaatsvervanger, Prajnesh Gunneswaran uit India, kon niet meedoen omdat hij al was ingeschreven bij een klein toernooi in Vicenza. Zo kwam Trungelliti in beeld – als achtste lucky loser in het mannentoernooi, een ongekend hoog aantal.

Hij besloot terug naar Frankrijk te gaan. „Mijn oma stond onder de douche en ik vertelde haar dat we naar Parijs gingen.” Met de auto was de beste optie, vanwege de stakingen in het Franse openbaar vervoer en de vele geannuleerde vluchten. In een half uur hadden ze de koffers gepakt.

Ze vertrokken zondag om één uur ’s middags vanuit Barcelona met de kleine huurauto, deden tien uur over de 1.000 kilometer. Trungelliti op de passagiersstoel, broer achter het stuur, moeder en oma op de achterbank. Filmpjes die ze maakten van de reis gingen viral.



Filmpje vanuit de auto, als Marco Trungelliti Parijs nadert:

80 Km para Paris. Trunge is coming y te lo mostramos el Km a km. Suenan los Abuelos de la Nada. pic.twitter.com/0tKyRjY0Sb — FueBuena (@FueBuena) 27 mei 2018

79.000 euro

Zondagavond elf uur arriveerden ze in Parijs. Trungelliti sliep vijf uur. Maandagochtend om elf uur liep hij als een veredelde toerist baan negen op. De drie dagen ervoor had hij niet getraind. Hij deed een warming-up en ging naar de baan. En won van de Australiër Bernard Tomic: 6-4, 5-7, 6-4 en 6-4. Maandagmiddag puilde de grote perszaal uit voor zijn persconferentie. Dit was, na de Malinese ‘Spiderman’, de tweede feel good story in korte tijd in Parijs.

Trungelliti is verzekerd van 79.000 euro prijzengeld. In de tweede ronde speelt hij woensdag tegen de Italiaan Marco Cecchinato.

Zijn oma wordt volgende maand 89. Trungelliti: „Ze heeft geen idee wat tennis is. Ze weet niet hoe de telling werkt. Ze vertelde me dat ze niet wist dat de wedstrijd was afgelopen totdat iedereen ging klappen.”

„Het is ongelofelijk. Ongelofelijk.”