Britse anti-islamactivist Tommy Robinson de cel in

Anti-islamactivist en oprichter van English Defence League (EDL) Tommy Robinson (35) is vrijdag in Leeds aangehouden en vastgezet. Dat werd pas in de loop van het afgelopen weekend duidelijk, omdat de rechter in zijn vonnis een publicatieverbod over de zaak had opgenomen. Als een van de weinige kranten in Engeland berichtte The Independent er wel over.

Er is veel onduidelijkheid over de straf voor Robinson, zo is niet bekend hoe lang die is. Verschillende media, voornamelijk uit rechtse hoek, spreken van dertien maanden. Dat is niet bevestigd. Robinson had nog een voorwaardelijke celstraf staan voor een vergelijkbaar incident een jaar eerder, meldt The Independent.

Facebook

Vrijdag stond Robinson als zelfverklaard burgerjournalist bij een rechtbank in Leeds, waar hij opnamen maakte van mannen die verdacht worden van aanranding en verkrachting van minderjarige vrouwen, een zogeheten ‘grooming gang’. In Leeds stonden 29 Brits-Pakistaanse mannen terecht. Als enige verslaggever ter plaatse zond hij live uit via Facebook. Meerdere agenten hielden hem daar aan op verdenking van verstoring van de openbare orde. Dat is te zien in een video die nog altijd op Facebook staat. In het fragment is te horen hoe Robinson omstanders vraagt een advocaat te regelen.

In mei vorig jaar kreeg Robinson, die eigenlijk Stephen Yaxley-Lennon heet, een voorwaardelijke celstraf van drie maanden voor ‘minachting van de rechtbank’. Hij maakte toen ook buiten en naar verluidt ook ín de rechtbank van Canterbury opnames van eenzelfde soort zaak als vrijdag in Leeds. Door opnieuw bij een rechtbank te gaan staan, heeft hij de voorwaarden die aan die straf verbonden waren geschonden, stelt The Independent. Zijn arrestatie en detentie hebben desalniettemin de nodige woede in binnen- en buitenland veroorzaakt.

Handtekeningen en protest

Op verschillende plekken in Londen werd dit weekend spontaan gedemonstreerd voor de vrijlating van Robinson. Zo verzamelden aanhangers van Robinson zich in de buurt van Whitehall nabij Trafalgar Square en voor Downing Street 10, de ambtswoning van premier Theresa May. Een petitie aan haar adres die vraagt om de vrijlating van Robinson was al ruim 330.000 keer ondertekend.

In Den Haag hebben PVV-Kamerleden Geert Wilders, Fleur Agema en Raymond de Roon Kamervragen gesteld over de aanhouding en detentie van Robinson. Zij verzoeken onder meer minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok (VVD) om de zaak bij zijn Britse collega Boris Johnson onder de aandacht te brengen. Bovendien zeggen ze te vrezen voor het leven van Robinson, wanneer hij zijn straf tussen islamitische medegedetineerden uit zou moeten zitten.