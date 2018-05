Bravo Tom!

Om te beginnen wil ik Tom Dumoulin van harte feliciteren met zijn tweede opeenvolgende overwinning in de Ronde van Italië. Sterk fietswerk loodste hem naar een verdiende eindzege. Dat Simon Yates op één dag meer dan een half uur zou verliezen had ik nooit zien aankomen. Frêle, niet stevig genoeg gebouwd voor drie weken fietsen, te weinig ervaring. Ik wil het allemaal graag geloven, maar meer dan een half uur op één dag. Daar zit meer achter. Lood langs het ventieltje in de banden gepompt door zijn eigen mecanicien die zwaar is betaald door een concurrent, een laxeer – of slaapmiddel in de Grana Padano die hij daags voor de rit over de Finestre netjes over zijn pasta raspte of een kom water met ontpoppende muggenlarfjes onder zijn hotelbed geschoven. Er moet iets spectaculairs gebeurd zijn om Simon Yates te ontwrichten. Over een paar jaar wordt het grootste complot in de geschiedenis van het wielrennen wel blootgelegd. De beste klimmer van de Giro verliest anders op één dag niet alles wat hij in drie weken vakkundig heeft opgebouwd. En al helemaal niet in een bergrit.

Dat Chris Froome de Giro heeft gewonnen, meldt mijn vriendin me. Ze komt af en toe eens over mijn schouder piepen als ik een column schrijf. Op zoek naar dt-fouten. Ze heeft er voorlopig nog geen gevonden, maar ik ben op mijn hoede voor sabotage. Als ik mijn toetsenbord eens zal vergeten te vergrendelen, heb ik het ongetwijfeld zitten. Maar Froome de Giro gewonnen? Daar moest ik toch eens over nadenken. Deed die dan mee? Ik had hem al van mijn lijstje geschrapt nog voor de Giro begon omdat ik een hekel heb aan klassenjustitie. In het verleden zijn er renners voor een kleinere dosis Salbutamol aan de kant moeten blijven. Kan Team Sky, het machtigste wielerconcern ter wereld, zich meer permitteren dan een ander? De onduidelijkheid doet de geloofwaardigheid van het wielrennen geen deugd.

Er is nog een andere reden waarom ik Chris Froome als Girolaureaat weiger te erkennen. Twee weken geleden schreef ik hier: ‘Als Tom Dumoulin toch nog wint, fiets ik volgend jaar naar Santiago de Compostella als tegenprestatie.’ En laat me daar nu net zoveel zin in hebben. De reisplannen hebben zich twee weken lang in mijn hoofd genesteld, de routes worden ondertussen gepland. Af en toe een tussenstop op een wijndomeintje met naam en faam zal niet ontbreken. Ik ben een moderne bedevaarder. Toen ik op Twitter een ballonnetje opliet, stroomden de sollicitaties vlotjes binnen. In mei volgend jaar vertrekt een peloton richting Galicië. En misschien heeft mijn Britse vriend Chris dan ook tijd als hij even uit competitie moet na een Salbutamolzaakje dat bijna twee jaar heeft aangesleept.

Karl Vannieuwkerke is presentator bij de Vlaamse omroep VRT.