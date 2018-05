‘Bacteriofaag nog geen alternatief voor antibiotica’

Bacteriofagen kunnen nog niet worden ingezet als alternatief voor antibiotica bij de behandeling van infecties. In theorie kan de bacteriofaag in sommige gevallen “bijzonder nuttig” zijn maar er is nog te weinig bekend over de werking en risico’s. Dat blijkt uit onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) maandag.

Bacteriofagen zijn virussen dat bacteriën kunnen doden. Bacteriofagen werken heel specifiek tegen één type bacterie, in tegenstelling tot antibiotica die tegen meerdere soorten tegelijk werken. Het vinden van de juiste bacteriofaag kost daarom tijd en is volgens het RIVM niet geschikt voor de behandeling van acute infecties. Een dergelijk virus zou wel geschikt kunnen zijn voor de behandeling van chronische bacteriële infecties en infecties waarbij antibiotica niet werkt. Of bacteriofagen daadwerkelijk effectief zijn, is echter niet bekend omdat er te weinig onderzoek is gedaan naar de werking en risico’s.

Georgië

Het RIVM bracht een bezoek aan het Eliava Instituut in Georgië waar veel wordt gewerkt met bacteriofagen. Volgens het RIVM erkennen de medewerkers van het instituut de noodzaak van meer onderzoek. Ook voldoet het instituut niet aan de westerse vereiste van de productie van geneesmiddelen.

Het Eliava Instituut zet de bacteriofaag vooral in bij het prikkelbare darmsyndroom, (chronische) diarree en keelontsteking. Bacteriofagen werden begin vorige eeuw tegelijk ontdekt met antibiotica maar raakte in het Westen op de achtergrond omdat het inzetten van het virus tijdrovend en complex is. Antibiotica werken tegen meerdere soorten tegelijk en zijn daarom praktischer in gebruik.

De zorgen over resistentie tegen antibiotica zijn de afgelopen jaren toegenomen. In 2015 presenteerde minister Schippers van Volksgezondheid een vijfjarenplan om de antibioticaresistentie te bestrijden. De inzet van bacteriofagen kreeg veel aandacht nadat Antoinette Hertsenberg vorig jaar een uitzending maakte over het virus voor het programma Dokters van morgen. Ze nam in de uitzending uitbehandelde patiënten uit Nederland mee naar Georgië om ze te behandelen met bacteriofagen.