Aardverschuivingen eisen tientallen levens in Ethopië

Aardverschuivingen hebben in Ethiopië de afgelopen dagen aan tientallen mensen het leven gekost. De regering van het Oost-Afrikaanse land maakte maandag bekend dat alleen al in het zuidoosten 32 doden zijn gevallen, meldt persbureau AFP.

Oorzaak van de aardverschuivingen zijn de aanhoudende regenbuien die in Ethiopië en andere landen in de Hoorn van Afrika vallen. In de Gamo Gofa-regio raasde bijvoorbeeld “een modderstroom van een heuvel af”, meldt de Ethiopische overheid. Drie huizen werden verzwolgen, waarbij negen mensen omkwamen en zeventien anderen zwaargewond raakten.

Zondag berichtte de omroep Fana al dat er elders in Ethiopië 23 mensen het leven hadden verloren bij vergelijkbare aardverschuivingen. Zes anderen raakten gewond.

Jaarlijks verschijnsel

De hevige regen waarmee Ethiopië nu kampt, is een jaarlijks verschijnsel in de regio. In 2016 zorgde de neerslag ook al voor aardverschuivingen. Toen vielen er bijna vijftig doden.

Buurlanden van Ethiopië kregen vorige week ook met noodweer te maken. In Djibouti en de autonome regio Somaliland kostten overstromingen en harde windvlagen veroorzaakt door de cycloon Sagar 25 levens. Ook in Somalië kwamen 21 mensen om het leven.