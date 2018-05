25 jaar Viktor & Rolf in de Kunsthal in Rotterdam

Dit voorjaar is het 25 jaar geleden dat twee jonge Nederlandse modeontwerpers drie prijzen wonnen op het mode- en fotografiefestival in Hyères, Zuid-Frankrijk. Omdat ze geen naam voor hun samenwerking hadden opgegeven, noemde de jury ze Viktor & Rolf. De Kunsthal in Rotterdam viert het jubileum met een grote tentoonstelling, Viktor & Rolf fashion artists 25 years. Op de expositie ligt de nadruk op de couturestukken die ze in die jaren hebben gemaakt. De meeste ontwerpen zijn nu nog net zo spectaculair als toen ze werden geshowd.