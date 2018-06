Modekwestie: Wat voor schoenen draag je tijdens de zomer op kantoor?

De kwestie

Wat zijn nou nette, niet truttige, platte schoenen voor de zomer? Ik draag graag (slee)hakken, maar dat wil ik niet elke dag. En ik wil liever niet op slippers naar mijn werk. Instappers en ballerina’s vind ik, dertiger, te truttig.

Het advies

Net en niet-truttig zijn bepaald geen vaststaande begrippen. Ik kan me nog goed herinneren dat ballerina’s enorm leuk waren, want zo Frans en retro. Inderdaad: nu zijn ze vooral suf, pumps voor vrouwen die te jong zijn voor hakken. U noemt sleehakken, maar ook die hebben, vind ik, hun beste tijd gehad (net als teenslippers). We leven in een tijd van casual mode en platte, vrij lompe schoenen. Dat maakt dat dingen sneller gekleed zijn dan een paar jaar geleden. Frisse, witte sneakers of sandalen kunnen tegenwoordig vaak heel goed naar kantoor. Iets formeler zijn (linnen) veterschoenen of loafers – de instappers waar u dus niet dol op bent. Ook een uitstekende optie, en ook heel modieus: leren slippers of beter nog, muilen, eventueel met een piepklein hakje.

Maar representativiteit hangt niet alleen af van schoenen. Bij een wat nettere jurk mogen meer casual schoenen, en omgekeerd. Bovendien: als de zon schijnt en benen bruin zijn, kan opeens een hoop meer.

Milou van Rossum (@milouvanrossum)

Zit u ook met een modekwestie? Stuur uw vraag naar hetblad@nrc.nl