Vier Russische militairen omgekomen in Syrië

Vier Russische militairen zijn omgekomen in Syrië na een aanval van Syrische rebellen. Dat meldt het Russische ministerie van Defensie zondag, schrijft persbureau Interfax.

Vijf Russische militairen raakten gewond. Volgens het ministerie zijn er 43 rebellen gedood tijdens de gevechten. Het is onduidelijk door wie de aanval werd uitgevoerd. In de regio zijn onder meer strijders van de Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF) en terreurgroep Islamitische Staat (IS) actief.

Verschillende rebellengroepen vielen gedurende de nacht een artillerie-eenheid van het Syrische leger aan in de olierijke regio Deir al-Zor. Tijdens het gevecht, dat bijna een uur duurde, werden twee Russische militaire adviseurs gedood. Nog eens twee anderen werden zwaargewond afgevoerd naar het ziekenhuis waar ze overleden aan hun verwondingen.

De Russische interventie in Syrië heeft de verhouding op het slagveld drastisch veranderd: Wat heeft de oorlog in Syrië Poetin gebracht?

Rusland biedt het regime van de Syrische president Assad in de strijd tegen verschillende rebellengroepen sinds 2015 militaire steun. De Russische luchtmacht voert onder meer aanvallen uit en ondersteunt grondoperaties van het Syrische leger.

De militaire inmenging van Moskou betekende een belangrijke wending in de Syrische burgeroorlog. Sindsdien heeft Assad belangrijk grondgebied terugveroverd. Rusland heeft al meerdere keren aangekondigd dat de militaire operatie erop zat, maar is vooralsnog niet uit Syrië vertrokken.