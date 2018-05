Twee Palestijnen gedood bij aanval Israël

Bij een aanval van het Israëlische leger in de Gazastrook zijn zondag twee Palestijnen gedood. Dat meldt het Palestijnse ministerie van Gezondheidszorg, schrijft AP. Het Israëlische leger bevestigt de aanval op Twitter en schrijft dat het een vergeldingsactie was op een aanval tegen Israëlische soldaten.

Volgens het Israëlische leger was zaterdag een explosief geplaatst bij een militaire observatiepost. De bom werd zondag tot ontploffing gebracht. Daarbij raakte niemand gewond. Als reactie hierop viel het leger met een tank een observatiepost in het zuiden van Gaza aan.

In de nacht van zaterdag op zondag voerde Israël al luchtaanvallen uit op Hamas in het zuiden van Gaza. Het is niet bekend of hierbij gewonden zijn gevallen. Volgens het Israëlische leger was deze aanval een vergelding voor een brandbom die vier Palestijnen zaterdag naar het leger hadden gegooid nadat ze de grens met Gaza waren overgestoken.

De spanningen tussen Israël en de Palestijnen zijn de afgelopen weken sterk toegenomen. Aan de grens met Gaza hebben Israëlische militairen de afgelopen weken tientallen Palestijnen doodgeschoten tijdens demonstraties. Ook raakten duizenden anderen gewond. Dit leidde internationaal tot veel kritiek. Zo veroordeelde de VN-mensenrechtencommissaris het optreden van Israël.